Угорщина ускладнює переговори про допомогу ЄС для України
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Угорщина ускладнює переговори про допомогу ЄС для України

Угорщина
Джерело:  Reuters

Угорщина ускладнює переговори Європейського союзу про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Угорщина ускладнює переговори про допомогу ЄС для України

За даними видання, переговори Європейського Союзу про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина досі не дала своєї згоди.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував перегляд бюджету ЄС, який включає допомогу Україні, на саміті в грудні.

Проте лідери ЄС спробують знову досягти угоди щодо пакету допомоги на наступному саміті наступного четверга.

Пакет для України на 50 млрд євро

Нагадаємо, у грудні минулого року на саміті лідерів Європейського союзу Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Тепер усі 27 національних лідерів ЄС знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Раніше, 25 січня, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з надання Україні допомоги на 50 млрд євро. У ЄС уже отримали "позитивний сигнал" із цього питання від голови МЗС Угорщини.

Додамо, вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Братислава не чинитиме жодних перешкод в схваленні 50 млрд євро з боку ЄС Україні.

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