Когда может начаться "перераспределение мира" — предупреждение Зеленского

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, если США откажутся помогать Украине, это приведет к ослаблению Европы и НАТО. Именно после этого может начаться "перераспределение мира".

Помощь Европы Украине зависит от политики США

Глава государства верит в то, что Европа не останется одна.

В первую очередь потому, что ЕС не сможет в одиночку обеспечивать Украину всем необходимым во время войны.

Наверное, если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине, но у Соединенных Штатов такое влияние: когда сигналы не очень положительные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы. Поэтому я считаю, что если так произойдет и в США, не дай Бог, будет затягивание процессов поддержки Украины – это будет иметь влияние на объединенную Европу. Поделиться

"Перераспределение мира" может начаться после ослабления ЕС и НАТО

Как считает Владимир Зеленский, европейские лидеры четко осознают, что поражение Украины в войне с Россией означает, что агрессия Путина распространится на страны ЕС.

Это будет катастрофой, особенно на фоне ухудшения отношений США и НАТО.

Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется 100%. И это будет сигнал говорить о том, что и НАТО не будет столь крепким. Поделиться

Как известно, бывший глава США Дональд Трамп, который снова может возглавить Белый дом, неоднократно намекал, что рассматривает сценарий выхода Штатов из Альянса.

Если это произойдет, то санкционная политика Запада в отношении России также станет ослабевать.