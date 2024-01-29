Когда может начаться "перераспределение мира" — предупреждение Зеленского

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, если США откажутся помогать Украине, это приведет к ослаблению Европы и НАТО. Именно после этого может начаться "перераспределение мира".
Помощь Европы Украине зависит от политики США
Глава государства верит в то, что Европа не останется одна.
В первую очередь потому, что ЕС не сможет в одиночку обеспечивать Украину всем необходимым во время войны.
"Перераспределение мира" может начаться после ослабления ЕС и НАТО
Как считает Владимир Зеленский, европейские лидеры четко осознают, что поражение Украины в войне с Россией означает, что агрессия Путина распространится на страны ЕС.
Это будет катастрофой, особенно на фоне ухудшения отношений США и НАТО.
Как известно, бывший глава США Дональд Трамп, который снова может возглавить Белый дом, неоднократно намекал, что рассматривает сценарий выхода Штатов из Альянса.
Если это произойдет, то санкционная политика Запада в отношении России также станет ослабевать.
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