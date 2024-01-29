День памяти Героев Крут. Зеленский и Залужный выступили с заявлениями
Категория
Украина
Дата публикации

День памяти Героев Крут. Зеленский и Залужный выступили с заявлениями

Владимир Зеленский
День памяти Героев Крут
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29 января украинский народ традиционно чтит память Героев Крут. Это были мужественные украинские студенты, которым удалось остановить большевистское наступление на Киев в 1918 году.

Зеленский обратился к украинцам в День памяти Героев Крут

Президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов.

На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Президент в очередной раз обратил внимание на то, что, чествуя память Героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу.

Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее – навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую! Вечная слава и благодарность защитникам и защитницам Украины! – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил защитников Украины в День памяти Героев Крут

Главнокомандующий ВСУ также напомнил украинцам о том, что 29 января 1918 года армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами - остановила рвавшихся в Киев российских оккупантов.

Несмотря на то, что прошло 106 лет, украинским героям до сих пор приходится защищать родину от российских оккупантов на всей линии фронта.

Они ежеминутно доказывают – Украина была, есть и будет свободной и независимой. Уважаем память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором. Спасибо каждому, кто сейчас защищает государство, его независимость и будущее, - подчеркнул Валерий Залужный.

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