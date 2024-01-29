Зеленский предупредил украинцев об очень сложном моменте в войне с Россией

Как считает глава государства Владимир Зеленский, прямо сейчас наступил очень сложный момент в войне с РФ, однако украинцев это не должно сломить, ведь Путина все же можно остановить.
Зеленский верит в победу Украины, несмотря на новые сложности
Журналистка поинтересовалась у президента страны, верит ли он в то, что Украина сможет разгромить армию РФ на поле боя в 2024 году.
По мнению Владимира Зеленского, верить нужно в любом случае.
Зеленский прокомментировал проблемы с мобилизацией
Как откровенно признался журналистам украинский лидер, он рассчитывает наконец-то принятие справедливого закона о мобилизации.
Он также напомнил о том, что в вопросе мобилизации остается очень важным моментом именно демобилизация.
По словам президента, он также считает неправильным, что представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки ходили по улицам и искали мужчин, которые не пришли в военкоматы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-