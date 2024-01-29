Зеленский предупредил украинцев об очень сложном моменте в войне с Россией

Как считает глава государства Владимир Зеленский, прямо сейчас наступил очень сложный момент в войне с РФ, однако украинцев это не должно сломить, ведь Путина все же можно остановить.

Зеленский верит в победу Украины, несмотря на новые сложности

Журналистка поинтересовалась у президента страны, верит ли он в то, что Украина сможет разгромить армию РФ на поле боя в 2024 году.

По мнению Владимира Зеленского, верить нужно в любом случае.

Надо верить в себя, верить в народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война кончается. Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальную миграцию. Не допустить третью мировую войну, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский прокомментировал проблемы с мобилизацией

Как откровенно признался журналистам украинский лидер, он рассчитывает наконец-то принятие справедливого закона о мобилизации.

Он также напомнил о том, что в вопросе мобилизации остается очень важным моментом именно демобилизация.

Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как и каждый украинец. Благодарности маловато от общества, я считаю. Нужны справедливые ротации, нужно давать отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя. Хотя заработные платы высокие, но все же нужна справедливость в этом направлении, - объяснил свою позицию глава государства. Поделиться

По словам президента, он также считает неправильным, что представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки ходили по улицам и искали мужчин, которые не пришли в военкоматы.