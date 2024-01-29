Зеленський попередив українців про дуже складний момент у війні з Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський попередив українців про дуже складний момент у війні з Росією

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Як вважає глава держави Володимир Зеленський, просто зараз настав дуже складний момент у війні з РФ, однак українців це не має зламати, адже Путіна все ще можна зупинити.

Зеленський вірить у перемогу України, попри нові складнощі

Журналістка поцікавилася у президента країни, чи вірить він у те, що Україна зможе розгромити армію РФ на полі бою у 2024 році.

На переконання Володимира Зеленського, вірити потрібно у будь-якому разі.

Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми знаходимося в дуже складному моменті.І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни, - наголосив глава держави.

Зеленський прокоментував проблеми з мобілізацією

Як відверто зізнався журналістам український лідер, він розраховує нарешті ухвалення справедливого закону про мобілізацію.

Він також нагадав про те, що в питанні мобілізації залишається вкрай важливим моментом саме демобілізація.

Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю. Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але все ж таки треба справедливість у цьому напрямку, - пояснив свою позицію глава держави.

За словами президента, він також вважає неправильним, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки ходили по вулицях і шукали чоловіків, які не прийшли до "військкоматів".

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