Зеленський попередив українців про дуже складний момент у війні з Росією

Як вважає глава держави Володимир Зеленський, просто зараз настав дуже складний момент у війні з РФ, однак українців це не має зламати, адже Путіна все ще можна зупинити.
Зеленський вірить у перемогу України, попри нові складнощі
Журналістка поцікавилася у президента країни, чи вірить він у те, що Україна зможе розгромити армію РФ на полі бою у 2024 році.
На переконання Володимира Зеленського, вірити потрібно у будь-якому разі.
Зеленський прокоментував проблеми з мобілізацією
Як відверто зізнався журналістам український лідер, він розраховує нарешті ухвалення справедливого закону про мобілізацію.
Він також нагадав про те, що в питанні мобілізації залишається вкрай важливим моментом саме демобілізація.
За словами президента, він також вважає неправильним, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки ходили по вулицях і шукали чоловіків, які не прийшли до "військкоматів".
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