Зеленский назвал одну из ключевых задач Украины в 2024 году

Президент Владимир Зеленский отметил, что одной из ключевых задач Украины в этом году будет преимущество преступной армии РФ в эффективности применения БпЛА.

Как Украина планирует добиться преимущества над армией РФ в использовании дронов

Президент подчеркнул, что во время проведения селектора с участием главы правительства Дениса Шмыгаля обсуждалась ситуация с боевой работой дронов.

Отдельный разговор – относительно дронов: вопросы производства, вопросы снабжения, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним, - отметил президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что во время селектора обсуждалась ситуация на фронте и был заслушан доклад представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.

О чем говорили Зеленский и Шмигаль

На совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили стратегию первого полугодия по работе с нашими соседями в Евросоюзе.

Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.