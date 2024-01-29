Зеленский назвал одну из ключевых задач Украины в 2024 году

Президент Владимир Зеленский отметил, что одной из ключевых задач Украины в этом году будет преимущество преступной армии РФ в эффективности применения БпЛА.
Как Украина планирует добиться преимущества над армией РФ в использовании дронов
Президент подчеркнул, что во время проведения селектора с участием главы правительства Дениса Шмыгаля обсуждалась ситуация с боевой работой дронов.
Зеленский подчеркнул, что во время селектора обсуждалась ситуация на фронте и был заслушан доклад представителей Главного управления разведки Минобороны Украины.
О чем говорили Зеленский и Шмигаль
На совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили стратегию первого полугодия по работе с нашими соседями в Евросоюзе.
Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.
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