Зеленский назвал военные цели Украины на 2024 год — видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что задача Украины на 2024 год - не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери.
Цели Украины в 2024 году
Зеленский отметил, что Украина ответит России на каждую ракету и каждый "шахед".
Глава государства подчеркнул, что все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора.
Он добавил, что Украина "максимально энергично" работает с партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее.
Также Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, с которым обсудили конфискацию российских активов.
Боррель пообещал, что договоренности по передаче Украине миллиона артиллерийских боеприпасов будут реализованы.
Также они говорили о ключевых вопросах безопасности отношений Украины и Европейского Союза.
Зеленский поблагодарил украинских воинов
Также в видеообращении Зеленский отметил:
47-ю отдельную механизированную бригаду за храбрость на Авдеевском направлении.
79-я отдельная бригада ДШВ, которая воюет на Марьинском направлении.
93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр» из Бахмутского направления.
54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада с Северского направления.
40-я отдельная артиллерийская бригада.
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