Зеленский назвал военные цели Украины на 2024 год — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал военные цели Украины на 2024 год — видео

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что задача Украины на 2024 год - не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести России максимальные системные потери.

Цели Украины в 2024 году

Зеленский отметил, что Украина ответит России на каждую ракету и каждый "шахед".

И наша задача в этом году не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери. В частности, это касается замороженных российских активов — и государства-террориста, и связанных с ним лиц.

Глава государства подчеркнул, что все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора.

Это справедливо — отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее.

Он добавил, что Украина "максимально энергично" работает с партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее.

Также Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, с которым обсудили конфискацию российских активов.

Действительно нужно унифицированное и сильное решение. Таково решение, которое доказывает наше общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу.

Боррель пообещал, что договоренности по передаче Украине миллиона артиллерийских боеприпасов будут реализованы.

Также они говорили о ключевых вопросах безопасности отношений Украины и Европейского Союза.

Ожидаем, чтобы создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира произошло максимально эффективно.

Зеленский поблагодарил украинских воинов

Также в видеообращении Зеленский отметил:

  • 47-ю отдельную механизированную бригаду за храбрость на Авдеевском направлении.

  • 79-я отдельная бригада ДШВ, которая воюет на Марьинском направлении.

  • 93-ю отдельную механизированную бригаду «Холодный Яр» из Бахмутского направления.

  • 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада с Северского направления.

  • 40-я отдельная артиллерийская бригада.

Спасибо всем, кто воюет ради нашего государства, кто защищает украинское небо, кто защищает для Украины безопасность в Черном море. Спасибо всем, кто помогает нам! И каждому, кто работает ради того, чтобы Украина могла выстоять и достичь своих собственных целей в войне. Можем победить — должны победить!

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