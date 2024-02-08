Президент Володимир Зеленський звільнив з посади головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного і призначив на неї генерал-полковника Олександра Сирського, який керував Сухопутними силами ЗСУ.
Що відомо про призначення Сирського головкомом ЗСУ
Наразі поки залишається невідомим, хто саме займе посаду командувача Сухопутних військ замість Сирського.
Генерал-полковник Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селі Новинки Володимирської області РРФСР. Здобув освіту в Академії Збройних сил України та Національному університеті оборони. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою.
Сирський пройшов всі етапи служби в армії - від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ. На початку 2000-х Сирський командував 72-ю механізованою дивізією у місті Біла Церква. У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО. На початку воєнного конфлікту на сході України у 2014 році Сирський очолив штаб АТО.
У 2019 році Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а з 2020-го має звання генерал-полковника.
Що відомо про звільнення Залужного
Президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
За його словами, причиною звільнення є необхідність зміни військового кабінету та підходів і стратегій у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а після 24 лютого 2022 він є одним з ключових військових діячів світу. Ім'я Залужного стало символом опору та мужності, тому на Заході його назвали "залізним генералом".
Залужний має досвід служби на командних посадах у всіх оперативних командуваннях Сухопутних військ ЗСУ:
ОК "Схід" – начальник управління бойової підготовки – заступник командувача військ з бойової підготовки (2015-2016);
ОК "Південь" – заступник командувача військ (2016-2017);
ОК "Захід" – начальник штабу – перший замкомандувача (2017-2018);
ОК "Північ" – командувач військ (2019-2021).
У 2021 році Валерій Залужний був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака.
4 березня 2022 року указом президента йому було присвоєно звання генерала ЗСУ (вище військове звання).
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