Чому Зеленський може звільнити Залужного — відповідь Подоляка

Тому що це вже довга війна, ну два роки. І це вже має відповідні впливи на психоемоційний стан людей. Не лише в Україні, а й серед наших партнерів. Люди починають втомлюватися, розчаровуватися, вони не бачать того, що буде в майбутньому. Не можемо дозволити замороження конфлікту. Адже це буде означати, що в РФ все збереглося, — пояснив Михайло Подоляк.