Чому Зеленський може звільнити Залужного — відповідь Подоляка
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Зеленський може звільнити Залужного — відповідь Подоляка

Михайло Подоляк
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Джерело:  online.ua

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що планує “перезавантаження” у владі, зокрема й розмірковує про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк пояснив слова президента.

Подоляк прокоментував заяви Зеленського про перезавантаження влади

За словами радника глави ОПУ, українці не повинні забувати про політичну відповідальність президента країни.

Президент — це посада, яку обирають громадяни країни. Крім того, президент є Верховним головнокомандувачем. Тобто він несе відповідальність за те, що в нас відбувається на лінії фронту, в економіці, соціальних відносинах в країні. Це все відповідальність президента. Все інше — це вертикалі. Або ті, які безпосередньо підпорядковуються президенту, або які проходять через процедуру парламентського заохочення.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник глави ОПУ

Чому Зеленський замислився про звільнення Залужного

За словами Михайла Подоляка, головною причиною ймовірної відставки Залужного та низки інших є намагання "уникнути стагнації та замороження конфлікту".

Окрім того, наголошується, що Володимир Зеленський не може собі дозволити, аби за два роки війни була відповідна стагнація, яку ми спостерігаємо наразі.

Тому що це вже довга війна, ну два роки. І це вже має відповідні впливи на психоемоційний стан людей. Не лише в Україні, а й серед наших партнерів. Люди починають втомлюватися, розчаровуватися, вони не бачать того, що буде в майбутньому. Не можемо дозволити замороження конфлікту. Адже це буде означати, що в РФ все збереглося, — пояснив Михайло Подоляк.

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