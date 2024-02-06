Чому Зеленський може звільнити Залужного — відповідь Подоляка

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що планує “перезавантаження” у владі, зокрема й розмірковує про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк пояснив слова президента.
Подоляк прокоментував заяви Зеленського про перезавантаження влади
За словами радника глави ОПУ, українці не повинні забувати про політичну відповідальність президента країни.
Чому Зеленський замислився про звільнення Залужного
За словами Михайла Подоляка, головною причиною ймовірної відставки Залужного та низки інших є намагання "уникнути стагнації та замороження конфлікту".
Окрім того, наголошується, що Володимир Зеленський не може собі дозволити, аби за два роки війни була відповідна стагнація, яку ми спостерігаємо наразі.
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