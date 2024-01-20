Залужний висловився щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

Залужний висловився щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві

Валерій Залужний
Джерело:  Київська міська рада

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що не підтримує розділення Повітрофлотського проспекту на дві частини. Генерал виступає за те, щоб його перейменували у проспект Повітряних сил.

Залужний не хоче, щоб Повітрофлотський проспект розділяли

За словами депутата Романа Лозинського, він вирішив звернутися до Головнокомандувача ЗСУ, оскільки частина народних обранців Київради була готова голосувати за назву "проспект Повітряних сил" лише за умови розділення проспекту на два — проспект Європейського союзу та проспект Повітряних сил.

Український генерал чітко заявив, що він буде наполягати на перейменуванні Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил — без розділення проспекту на дві частини.

З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил, підтверджую незмінність своєї позиції щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил без розділення проспекту на дві частини. Зазначену позицію надіслано до Київської міської ради, — йдеться в заяві Головнокомандувача ЗСУ.

Відповідь Залужного на запит Лозового
Фото: скриншот

Більшість киян підтримують позицію Залужного щодо перейменування Повітрофлотського проспекту

На цьому тлі не можна не згадати про те, що більшість опитаних у додатку "Київ Цифровий" підтримали перейменування столичних вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

Згідно з даними опитування, 90% опитаних киян підтримали перейменування проспекту Повітрофлотський та проспект Повітряних сил.

Окрім того, вказано, що петиція історика Олександра Алфьорова про неприпустимість розділення Повітрофлотського проспекту на два та підтримку варіанту проспекту Повітряних сил за тиждень зібрала понад 5500 підписів з 6000 необхідних.

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