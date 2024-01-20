Залужный высказался по поводу переименования Воздухофлотского проспекта в Киеве

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части. Генерал выступает за то, чтобы его переименовали в проспект Воздушных сил.
Залужный не хочет, чтобы Воздухофлотский проспект разделяли
По словам депутата Романа Лозинского, он решил обратиться к Главнокомандующему ВСУ, поскольку часть народных избранников Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при разделении проспекта на две части — проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.
Украинский генерал четко заявил, что он будет настаивать на переименовании Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил без его разделения.
Большинство киевлян поддерживают позицию Залужного касательно переименования Воздухофлотского проспекта
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что большинство опрошенных в приложении "Киев Цифровой" поддержали переименование столичных улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта.
Согласно данным опроса, 90% опрошенных киевлян поддержали переименование проспекта Воздухофлотский и проспект Воздушных сил.
Кроме того, указано, что петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на два и поддержку варианта проспекта Воздушных сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.
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