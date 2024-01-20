Залужный высказался по поводу переименования Воздухофлотского проспекта в Киеве

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что не поддерживает разделение Воздухофлотского проспекта на две части. Генерал выступает за то, чтобы его переименовали в проспект Воздушных сил.

Залужный не хочет, чтобы Воздухофлотский проспект разделяли

По словам депутата Романа Лозинского, он решил обратиться к Главнокомандующему ВСУ, поскольку часть народных избранников Киевсовета была готова голосовать за название "проспект Воздушных сил" только при разделении проспекта на две части — проспект Европейского союза и проспект Воздушных сил.

Украинский генерал четко заявил, что он будет настаивать на переименовании Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил без его разделения.

С целью установления исторической и социальной справедливости, боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных сил, подтверждаю неизменность своей позиции по переименованию Воздухофлотского проспекта в Киеве на проспект Воздушных сил без разделения проспекта на две части. Указанная позиция направлена в Киевский городской совет, — сказано в заявлении Главнокомандующего ВСУ. Поделиться

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Большинство киевлян поддерживают позицию Залужного касательно переименования Воздухофлотского проспекта

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что большинство опрошенных в приложении "Киев Цифровой" поддержали переименование столичных улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Согласно данным опроса, 90% опрошенных киевлян поддержали переименование проспекта Воздухофлотский и проспект Воздушных сил.

Кроме того, указано, что петиция историка Александра Алферова о недопустимости разделения Воздухофлотского проспекта на два и поддержку варианта проспекта Воздушных сил за неделю собрала более 5500 подписей из 6000 необходимых.