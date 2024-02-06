Почему Зеленский может уволить Залужного — ответ Подоляка
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Зеленский может уволить Залужного — ответ Подоляка

Михаил Подоляк
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Источник:  online.ua

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует "перезагрузку" во власти, в том числе и размышляет об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил слова президента.

Подоляк прокомментировал заявления Зеленского о перезагрузке властей

По словам советника главы ОПУ, украинцы не должны забывать о политической ответственности президента страны.

Президент — это должность, которую избирают граждане страны. Кроме того, президент является Верховным главнокомандующим. То есть, он несет ответственность за то, что у нас происходит на линии фронта, в экономике, социальных отношениях в стране. Это все ответственность президента. Все остальное — это вертикали. Либо те, которые непосредственно подчиняются президенту, либо проходящие через процедуру парламентского поощрения.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник главы ОПУ

Почему Зеленский задумался об увольнении Залужного

По словам Михаила Подоляка, главной причиной вероятной отставки Залужного и ряда других персон является попытка "избежать стагнации и заморозки конфликта".

Кроме того, сообщается, что Владимир Зеленский не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы наблюдаем.

Потому что это уже долгая война, два года. И это уже оказывает соответствующее влияние на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем. Не можем разрешить заморозку конфликта. Это ведь будет означать, что в РФ все сохранилось, — объяснил Михаил Подоляк.

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