Почему Зеленский может уволить Залужного — ответ Подоляка

Потому что это уже долгая война, два года. И это уже оказывает соответствующее влияние на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем. Не можем разрешить заморозку конфликта. Это ведь будет означать, что в РФ все сохранилось, — объяснил Михаил Подоляк.