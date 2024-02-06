Почему Зеленский может уволить Залужного — ответ Подоляка

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует "перезагрузку" во власти, в том числе и размышляет об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил слова президента.
Подоляк прокомментировал заявления Зеленского о перезагрузке властей
По словам советника главы ОПУ, украинцы не должны забывать о политической ответственности президента страны.
Почему Зеленский задумался об увольнении Залужного
По словам Михаила Подоляка, главной причиной вероятной отставки Залужного и ряда других персон является попытка "избежать стагнации и заморозки конфликта".
Кроме того, сообщается, что Владимир Зеленский не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы наблюдаем.
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