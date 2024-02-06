Якою може бути реакція ЗСУ на ймовірну відставку Залужного — дані The Times

Як зазначає видання The Times, можливе звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного може розлютити багатьох військових, однак навряд українські воїни наважаться на бунти.

Чому Зеленський замислюється про відставку Залужного

Журналісти звернули увагу на нещодавні слова українського лідера Володимира Зеленського з натяком про те, що звільнити можуть не лише Залужного.

Окрім того, тоді ж глава держави додав, що Україні у цілому потрібна націлена на перемогу нова команда:

Я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країною. Володимир Зеленський Президент України

На думку видання The Times, розлад між Зеленським і Залужним став очевидним у листопаді 2023 року після того, як Головнокомандувач ЗСУ заявив, що війна зайшла в глухий кут.

Журналісти також стверджують, що в президента України є розбіжності з Залужним через його прохання мобілізувати півмільйона людей.

Ймовірна відставка Залужного. Чого очікувати від ЗСУ

Редакція видання вирішила поспілкуватися з українським політологом Володимиром Фесенко.

На переконання останнього, відставка Залужного буде вкрай непопулярна серед українських солдатів і мирних жителів, однак будь-якого військового перевороту не буде.

Українські військові досить дисципліновані і розуміють, що бунт у воєнний час загрожує небезпекою військової поразки. Крім того, не всі воєначальники підтримують Залужного. Але буде сильне невдоволення і в армії, і в суспільстві, — пояснив свою думку експерт. Поширити

Журналісти також припускають, що звільнення “залізного генерала” може зробити його конкурентом на пост президента України.