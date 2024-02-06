Какой будет реакция ВСУ на возможную отставку Залужного — данные The Times
Категория
Украина
Дата публикации

Какой будет реакция ВСУ на возможную отставку Залужного — данные The Times

Залужный и военные
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Источник:  The Times

Как отмечает издание The Times, возможное увольнение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может разозлить многих военных, однако вряд ли украинские воины начнут бунтовать.

Почему Зеленский задумывается об отставке Залужного

Журналисты обратили внимание на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского с намеком на то, что уволить могут не только Залужного.

Кроме того, тогда же глава государства добавил, что Украине в целом нужна нацеленная на победу новая команда.

Я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а непосредственно руководства страны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению издания The Times, разлад между Зеленским и Залужным стал очевидным в ноябре 2023 года после того, как Главнокомандующий ВСУ заявил, что война зашла в тупик.

Журналисты также утверждают, что у президента Украины есть разногласия с Залужным из-за его просьбы мобилизовать полмиллиона человек.

Вероятная отставка Залужного. Чего ждать от ВСУ

Редакция издания решила пообщаться с украинским политологом Владимиром Фесенко.

По мнению последнего, отставка Залужного будет крайне непопулярна среди украинских солдат и мирных жителей, однако какого-либо военного переворота не будет.

Украинские военные достаточно дисциплинированы и понимают, что бунт в военное время чреват опасностью военного поражения. Кроме того, не все военачальники поддерживают Залужного. Но будет сильное недовольство и в армии, и в обществе, – объяснил свое мнение эксперт.

Журналисты также предполагают, что увольнение "железного генерала" может сделать его конкурентом на пост президента Украины.

Несмотря на то, что Валерий Залужный не дал никаких признаков того, что у него есть политические амбиции, критики Зеленского видят в нем его возможную замену.

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