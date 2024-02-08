Зеленський зустрівся з Залужним та запропонував залишитися у команді

Зеленський зустрівся з Залужним

Президент Україні Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним

Про це написали у телеграмі Володимир Зеленський і Валерій Залужний.

Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. В.Зеленський Президент України

Валерій Залужний написав, що розмова з Верховним Головнокомандувачем була "важлива та серйозна".

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. В.Залужний Головнокомандувач ЗСУ

Він також зауважив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому "всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом".

Чому Зеленський замислився про звільнення Залужного

За словами Михайла Подоляка, головною причиною ймовірної відставки Залужного та низки інших є намагання "уникнути стагнації та замороження конфлікту".

Окрім того, наголошується, що Володимир Зеленський не може собі дозволити, аби за два роки війни була відповідна стагнація, яку ми спостерігаємо наразі.