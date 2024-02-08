Зеленский встретился с Залужным и предложил остаться в команде

Зеленский встретился с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

Об этом написали в телеграмме Владимир Зеленский и Валерий Залужный.

Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. В.Зеленский Президент Украины

Валерий Залужный написал, что разговор с Верховным Главнокомандующим был "важный и серьезный".

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины. Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. В.Залужный Главнокомандующий ВСУ

Он также отметил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому "все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе".

Почему Зеленский задумался об увольнении Залужного

По словам Михаила Подоляка, главной причиной вероятной отставки Залужного и ряда других является попытка "избежать стагнации и заморозки конфликта".

Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы наблюдаем.