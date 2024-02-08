Зеленский встретился с Залужным и предложил остаться в команде
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с Залужным и предложил остаться в команде

Валерий Залужный
Зеленский и Залужный
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Президент Украины и Главнокомандующий ВСУ говорили об обновлении Вооруженных Сил Украины и руководстве армии.

Зеленский встретился с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

Об этом написали в телеграмме Владимир Зеленский и Валерий Залужный.

Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

В.Зеленский

В.Зеленский

Президент Украины

Валерий Залужный написал, что разговор с Верховным Главнокомандующим был "важный и серьезный".

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины. Я горжусь каждым и каждым в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову всем, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех.

В.Залужный

В.Залужный

Главнокомандующий ВСУ

Он также отметил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому "все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе".

Почему Зеленский задумался об увольнении Залужного

По словам Михаила Подоляка, главной причиной вероятной отставки Залужного и ряда других является попытка "избежать стагнации и заморозки конфликта".

Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы наблюдаем.

Потому что это уже долгая война, два года. И это уже оказывает соответствующее влияние на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем. Не можем разрешить заморозку конфликта. Ведь это будет означать, что в РФ все сохранилось, – объяснил Михаил Подоляк.

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