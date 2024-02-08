Зеленский встретился с Залужным и предложил остаться в команде

Президент Украины и Главнокомандующий ВСУ говорили об обновлении Вооруженных Сил Украины и руководстве армии.
Зеленский встретился с Залужным
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
Об этом написали в телеграмме Владимир Зеленский и Валерий Залужный.
Валерий Залужный написал, что разговор с Верховным Главнокомандующим был "важный и серьезный".
Он также отметил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому "все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе".
Почему Зеленский задумался об увольнении Залужного
По словам Михаила Подоляка, главной причиной вероятной отставки Залужного и ряда других является попытка "избежать стагнации и заморозки конфликта".
Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы наблюдаем.
Потому что это уже долгая война, два года. И это уже оказывает соответствующее влияние на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем. Не можем разрешить заморозку конфликта. Ведь это будет означать, что в РФ все сохранилось, – объяснил Михаил Подоляк.
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