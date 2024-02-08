Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Александр Сырский и Валерий Залужный
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее руководившего Сухопутными силами ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Что известно о назначении Сырского главкомом ВСУ

Пока остается неизвестным, кто именно займет должность командующего Сухопутными войсками вместо Сырского.

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области РСФСР. Получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.

Сырский прошел все этапы службы в армии – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале военного конфликта на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.

В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ , а с 2020-го имеет звание генерал-полковника.

Что известно об увольнении Залужного

Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По его словам, причиной увольнения является необходимость смены военного кабинета и подходов и стратегий в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а после 24 февраля 2022 года он является одним из ключевых военных деятелей мира. Имя Залужного стало символом сопротивления и мужества, поэтому на Западе его назвали "железным генералом".

Залужный имеет опыт службы на командных должностях в всех оперативных командованиях Сухопутных войск ВСУ:

  • ОК "Восток" – начальник управления боевой подготовки – заместитель командующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

  • ОК "Юг" – заместитель командующего войсками (2016-2017);

  • ОК "Запад" – начальник штаба – первый замкомандующего (2017-2018);

  • ОК "Север" – командующий войсками (2019-2021).

В 2021 году Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он сменил в должности генерал-полковника Руслана Хомчака.

4 марта 2022 года указом президента ему было присвоено звание генерала ВСУ (высшее воинское звание).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какой будет реакция ВСУ на возможную отставку Залужного — данные The Times
Залужный и военные
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Зеленский может уволить Залужного — ответ Подоляка
Михаил Подоляк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился с Залужным и предложил остаться в команде
Валерий Залужный
Зеленский и Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?