Президент Владимир Зеленский уволил с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее руководившего Сухопутными силами ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Что известно о назначении Сырского главкомом ВСУ

Пока остается неизвестным, кто именно займет должность командующего Сухопутными войсками вместо Сырского.

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области РСФСР. Получил образование в Академии Вооруженных Сил Украины и Национальном университете обороны. Оба учебных заведения закончил с отличием.

Сырский прошел все этапы службы в армии – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО. В начале военного конфликта на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО.

В 2019 году Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ , а с 2020-го имеет звание генерал-полковника.

Что известно об увольнении Залужного

Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По его словам, причиной увольнения является необходимость смены военного кабинета и подходов и стратегий в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а после 24 февраля 2022 года он является одним из ключевых военных деятелей мира. Имя Залужного стало символом сопротивления и мужества, поэтому на Западе его назвали "железным генералом".

Залужный имеет опыт службы на командных должностях в всех оперативных командованиях Сухопутных войск ВСУ:

ОК "Восток" – начальник управления боевой подготовки – заместитель командующего войсками по боевой подготовке (2015-2016);

ОК "Юг" – заместитель командующего войсками (2016-2017);

ОК "Запад" – начальник штаба – первый замкомандующего (2017-2018);

ОК "Север" – командующий войсками (2019-2021).

В 2021 году Валерий Залужный был назначен Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он сменил в должности генерал-полковника Руслана Хомчака.

4 марта 2022 года указом президента ему было присвоено звание генерала ВСУ (высшее воинское звание).