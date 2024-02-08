Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Что о нем известно

58-летний генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим ВСУ. Перед этим 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с этой должности.

Зеленский назвал Сырского "наиболее опытным украинским командующим"

Зеленский аргументировал кадровые изменения в командовании ВСУ и назначении Александра Сырского на высший военный пост в стране.

У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции. В.Зеленский Президент Украины

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Александр Сырский: что известно

Родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области России.

Александр Сырский окончил в 1986 году Московское высшее военное командное училище. Служба у него проходила в УССР и здесь он остался после провозглашения независимости – начал служить в Нацгвардии, а затем в ВСУ.

В 1996-м окончил Академию Вооруженных сил Украины, а в 2005-м Национальный университет обороны.

В 2000-х годах Сырский командовал 72-й механизированной бригадой. Был вовлечен в сотрудничество Украины с НАТО.

Зимой 2015 он был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево. Ему удалось вывести украинскую группировку из почти окруженного россиянами города. За эту операцию Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого.

С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб, координировавший действия украинских военных на Донбассе. С 2019 года руководил Сухопутными войсками.

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Оборона Киева и освобождение Харьковщины

В начале полномасштабного вторжения России именно Сырский был ответственен за оборону Киева, за что получил звание "Герой Украины".

Он приказал военно-учебным центрам создать специальные временные батальоны и доставил в столицу артиллерийские системы, обычно используемые для обучения.

Сырский разделил город и прилегающие к нему районы на сектора и назначил руководить каждым районом генералов из военно-учебных центров, создав четкую цепочку субординации, которой подчинялись бы все украинские воинские части и службы безопасности. Тактические решения офицерам на местах разрешалось принимать немедленно, без необходимости консультироваться со штабом, — описывали журналисты The Washington Post подготовку Сырским обороны Киева.

Осенью 2022-го Сырский был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине.

Александр Сырский — из опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам. Даже тех сценариев, которые сам он считает крайне маловероятными, — писала о Сырском в 2022 году американская газета The Washington Post. Поделиться

В сентябре 2022-го, после наступления в Харьковской области, Минобороны Украины назвало его имя среди создателей побед ВСУ – "атлантов, держащих операцию на своих плечах".

Сырский пользуется огромным уважением в армии. Импонирует своей целеустремленностью, решительностью и хитростью. Он спит всего четыре с половиной часа в сутки. Единственная релаксация – это ежедневные занятия в тренажерном зале», – описывал генерала корреспондент ВВС Джонатан Билл, бравший у него интервью. Поделиться

Однако ряд офицеров, с которыми общалась ВВС, негативно отзывался о Сырском как человеке, который не слишком тщательно относится к сохранению жизни солдат.

А еще, сетуют некоторые офицеры, он любит нарушать вертикаль власти и вмешиваться в управление подразделениями вплоть до уровня роты.

Кроме того, собеседники указывали, что у Сырского хорошие отношения с Офисом президента, а разговоры о его назначении вместо Залужного начались еще весной 2022 года.

Споры из-за Бахмута

По сообщениям, у Александра Сырского и у Валерия Залужного были разные взгляды на то, что нужно делать с Бахмутом.

Сначала относительно того, стоило ли раньше выходить из города зимой 2023 года, а потом - стоило ли наступать на город уже летом и осенью 2023 параллельно с контрнаступлением на юге.

Сырский в 2023-м руководил восточной группировкой войск, которая вела бои на самых горячих участках фронта. Сражение под Бахмутом было в его ответственности.

Как писал New York Times, летом 2023 года на одном из совещаний американские стратеги настоятельно рекомендовали Залужному сосредоточиться на прорыве на южном направлении, а не распылять ресурсы между южным и восточным направлением. Залужный, как сообщают источники, с этим согласился.

Однако украинская армия продолжала наступательные бои за Бахмут, за которые выступал Сырский.

В интервью BBC Сырский тогда называл наступательную битву под Бахмутом, где погибли тысячи украинских военных, "принципиальным делом и делом чести". Он говорил, что ВСУ могут оцепить захваченный россиянами город, однако этого не произошло.

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Оборона Купянска

С осени 2023 года оперативно-стратегическая группировка "Хортица", которой командует Сырский, отвечает за участок фронта возле Купянска и Лимана. Здесь россияне ведут мощные атакующие действия, а украинцы держат оборону.

Основная цель РФ на этом направлении – оттеснить ВСУ с восточного берега рек Оскол и Черный Жеребец, тем самым снять опасность наступления на оккупированные Сватово и Кременную в Луганской области.

Кроме того, армия РФ может попытаться захватить освобождения осенью 2022 года Купянск и Лиман, поскольку эти города важны в стратегическом плане, являются большими железнодорожными узлами и необходимы для устойчивой обороны в этом районе.

За полгода атак на этом участке российская армия смогла лишь незначительные продвижения на отрезке дороги Купянск - Сватово. При этом она потеряла значительную часть техники и личного состава.

Однако, по словам Сырского, обстановка на этом участке фронта продолжает оставаться сложной.

Она связана с тем, что кроме Купянского направления, в конце прошлого года Россия начала наступление у Северского и Временного Яра в Донецкой области.

По словам нового главка ВСУ, все попытки противника были неудачными.

Что известно о назначении Сырского главкомом ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее руководившего Сухопутными силами ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Пока остается неизвестным, кто именно займет должность командующего Сухопутными войсками вместо Сырского.

Перед этим Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По его словам, причиной увольнения является необходимость смены военного кабинета и подходов и стратегий в развязанной Россией преступной войне против Украины.