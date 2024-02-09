Сырский выступил с первым заявлением в должности главнокомандующего ВСУ

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал свои главные задачи в должности. Их он описал в своем первом обращении в качестве главкома.

Новый главнокомандующий ВСУ назвал основные задачи

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной в повестке дня стоят новые задачи, в частности:

четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от наших союзников;

самое быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

знать все потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке;

Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов, — пояснил главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным;

внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы;

Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл — одна из главных составляющих общего успеха в войне, — отметил Сырский. Поделиться

Что известно о назначении Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

В СМИ и на западе Александра Сырского, недавно руководившего Сухопутными силами ВСУ, называют лицом украинского контрнаступления.

С начала оружейной агрессии против Украины в 2014 году Сырский стал руководителем штаба Антитеррористической операции.

Участвовал в боях под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново. Также принимал участие в выводе украинских военных из окружения в Дебальцево.

С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший оперативные действия украинских военных формирований в Донецкой и Луганской областях.

В 2017 году Сырский стал командиром всей АТО, которую впоследствии сменили на Операцию объединенных сил.

С первых дней полномасштабной агрессии РФ Александр Сырский возглавил оборону Киева. Он считает, что защитить столицу удалось благодаря тщательной планировке.

За успешную оборону Киева Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 отмечен званием Героя Украины.

В дальнейшем Сырский стал командующим Восточной группировкой войск ОСУВ "Хортица", которое отвечает за участок фронта на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Лисичанском, Кураховском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.