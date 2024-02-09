Залужному и Буданову присвоили звание Героев Украины

9 февраля официально стало известно, что генералу Валерию Залужному и главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову присвоили звание Герои Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Залужный и Буданов получили звание Героев Украины

Об этом говорится в 57 и 61 указе главы государства Владимира Зеленского на сайте Офиса президента.

За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу. Владимир Зеленский Президент Украины

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Аналогичное звание получил шеф украинской разведки Кирилл Буданов.

...За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту. Поделиться

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Отставка Залужного. Что важно знать

Вечером 8 февраля официально стало известно, что президент Украины уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Тем не менее украинский лидер заявил, что предложил генералу остаться в его команде.

Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины, — написал Зеленский. Поделиться

В этот же день глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

По словам советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка, одной из причин увольнения Валерия Залужного является необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.