Залужному и Буданову присвоили звание Героев Украины

9 февраля официально стало известно, что генералу Валерию Залужному и главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову присвоили звание Герои Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Залужный и Буданов получили звание Героев Украины
Об этом говорится в 57 и 61 указе главы государства Владимира Зеленского на сайте Офиса президента.
Аналогичное звание получил шеф украинской разведки Кирилл Буданов.
Отставка Залужного. Что важно знать
Вечером 8 февраля официально стало известно, что президент Украины уволил с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Тем не менее украинский лидер заявил, что предложил генералу остаться в его команде.
В этот же день глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
По словам советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка, одной из причин увольнения Валерия Залужного является необходимость пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.
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