Железный генерал. Главнокомандующий ВСУ Залужный стал символом стойкости украинского народа

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назвали в мире "железным генералом". 8 февраля Президент Украины объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины – вместо Залужного главкомом ВСУ назначен Александр Сырский.

Железный украинский генерал известен всему миру

Валерия Залужного называют новым типом военачальника, который уже не учился ни в одном российском или советском военном училище.

Образование Залужного – это полностью украинские вузы военного направления: сначала получал образование в Одесском институте сухопутных войск, затем учился в Национальной академии обороны, после того поступил в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки, награжден переходным мечом королевы Великобритании.

А в 2020 году окончил магистратуру в Острожской академии. Все дипломы генерал получил с отличием.

К моменту назначения на должность главнокомандующего ВСУ Залужный прошел все ступени военной карьеры. Он также стал единственным главнокомандующим, активно участвовавшим в военных действиях: с июля 2014 года он был вовлечен в защиту Донбасса, начал свой путь как заместитель командира и достиг позиции начальника штаба Объединенных сил.

Залужный является последовательным сторонником того, что реформы в армии должны уходить от головы:

Общий курс реформирования Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я хотел бы, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы. В.Залужный Экс-главнокомандующий ВСУ

Символ стойкости народа Украины

Залужный популярен не только в армии и среди населения Украины, но и за рубежом как символ устойчивости украинского народа в тяжелые времена войны.

"Железным генералом" его впервые назвало американское издание Politico в апреле 2022 года после блестящего разгрома войск российских окупантов в Киевской области.

thetimes.co.uk

Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, сформированную советской военной подготовкой, — подчеркивало тогда медиа.

А в сентябре 2022 года влиятельный журнал Time поместил портрет главного украинского военного на обложку и авторитетно подчеркнул, что украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего. Залужный стал первым украинским военным, попавшим на обложку престижного издания.

Британское издание Financial Times отмечало, что именно неординарные решения генерала Залужного по ведению боевых действий помогли Украине переломить ход войны в свою пользу.

Между тем, полковник Великобритании в отставке Глен Грант считает, что именно Залужный смог объединить военных и стал большим мотиватором для всей украинской нации.

Личная жизнь генерала Залужного

Еще в ранних интервью генерал рассказывал, что любит общаться с детьми. Поэтому каждая его фотка с украинским ребёнком становится вирусной. Залужный также отмечал, что, несмотря на то, к сожалению, что наши дети будут знать врага не из сказок, как абсолютное зло, с которым надо бороться, украинцы точно победят:

Мы убьем их всех! – уверенно сказал он.

facebook.com/GeneralStaff.ua

А в июне 2023 года главнокомандующий ВСУ выложил в сеть видео со своей работой над военными картами. Бдительные украинцы увидели на его форме необычную нашивку – малыша Йоду. Этот патч вдохновил многих на творчество и споры, но аналогия с "Звездными войнами" и джедаями была замечена каждым.

Тем временем личная жизнь генерала часто остается за кадром, ведь семья живет скромно. Залужный более 20 лет счастливо женат на Елене — до войны финансисткой "Укргазбанка". Жену генерал считает своим самым близким человеком и настоящей половинкой. У супругов есть две дочери.

Оборона Киева, контрнаступление на Харьковщине, освобождение Херсона

В то время, когда все с удивлением наблюдали, как Украина борется с гораздо более сильным врагом, в частности, защищает свою столицу, Залужный сказал: "Киев выстоит!" Но отказался взрывать мосты через Днепр в Киеве, что также сыграло важную роль в доверии общества и, наконец, в самой обороне.

Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке! Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не уносит тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления, — сказал в марте 2022 года в своем обращении генерал.

Победу в битве за Киев, а также оборону севера Украины и Харькова считают событиями, которые стали отправной точкой всех дальнейших успехов, в том числе и того, что благодаря слаженным действиям ВСУ удалось прогнать оккупантов из Киевщины, Черниговщины и Сумщины уже до конца апреля 2022 года.

Его упорная подготовка накануне вторжения и сообразительная тактика ведения боя на ранних этапах войны помогли стране отразить российское давление, — убежденно заявляли Times в своем материале, который посвятили Залужному. Поделиться

Впоследствии только подогрел общественную веру и уважение зарубежных партнеров контрнаступление на Харьковщине, когда украинским военным удалось выгнать россиян из области. Тогда ВСУ воспользовались моментом и совершили молниеносное контрнаступление, которое заставило россиян спешно убегать, оставляя военную технику и даже личные вещи.

Зеленский встретился с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным

Об этом написали в телеграмме Владимир Зеленский и Валерий Залужный.

Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Поделиться

Позже стало известно, что Зеленский уволил с поста главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее генерал-полковника Александра Сырского, руководившего Сухопутными силами ВСУ.