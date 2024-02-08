Залізний генерал. Головнокомандувач ЗСУ Залужний став символом стійкості українського народу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного назвали у світі "залізним генералом". 8 лютого Президент України оголосив про зміну керівництва Збройних сил України – замість Залужного головкомом ЗСУ призначено Олександра Сирського.

Залізний український генерал відомий усьому світу

Валерія Залужного називають новим типом воєначальника, який вже не вчився в жодному російському чи радянському військовому училищі.

Освіта Залужного – це повністю українські виші військового спрямування: спочатку здобував освіту в Одеському інституті сухопутних військ, потім навчався у Національній академії оборони, після того вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

А у 2020 році закінчив магістратуру в Острозькій академії. Всі дипломи генерал здобув із відзнакою.

До моменту призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Залужний пройшов усі щаблі військової кар'єри. Він також став єдиним головнокомандувачем, який брав активну участь у військових діях: із липня 2014 року він був залучений до захисту Донбасу, розпочав свій шлях як заступник командира та досяг позиції начальника штабу Об'єднаних сил.

Залужний є послідовним прихильником того, що реформи в армії мають йти від голови:

Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді та ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби. В.Залужний Ексголовнокомандувач ЗСУ

Символ стійкості народу України

Залужний популярний не лише у війську та серед населення України, а й за кордоном як символ стійкості українського народу у надскладні часи війни.

"Залізним генералом" його вперше назвало американське видання Politico у квітні 2022 року після блискучого розгрому військ російських окупантів на Київщині.

thetimes.co.uk

Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, яку сформував радянський військовий вишкіл, — підкреслювало тоді медіа.

А у вересні 2022 року впливовий журнал Time помістив портрет головного українського військового на обкладинку та авторитетно підкреслив, що українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача. Залужний став першим українським військовим, який потрапив на обкладинку престижного видання.

Британське видання Financial Times зазначало, що саме неординарні рішення генерала Залужного щодо ведення бойових дій, допомогли Україні переламати перебіг війни на свою користь.

Тим часом полковник Великої Британії у відставці Глен Грант вважає, що саме Залужний зміг обʼєднати військових й став великим мотиватором для всієї української нації.

Особисте життя генерала Залужного

Ще у ранніх інтерв’ю генерал розповідав, що любить спілкуватися з дітьми. Тому кожна його фотка з українською дитиною стає вірусною. Залужний також зазначав, що попри те, на жаль, що наші діти знатимуть ворога не з казок, як абсолютне зло, з яким треба боротися, українці точно переможуть:

Ми вб’ємо їх усіх! — впевнено сказав він.

facebook.com/GeneralStaff.ua

А в червні 2023 року головнокомандувач ЗСУ виклав у мережу відео зі своєю роботою над військовими картами. Пильні українці побачили на його формі незвичайну нашивку — малюка Йоду. Цей патч надихнув багатьох на творчість та суперечки, але аналогія із "Зоряними війнами" та джедаями була помічена кожним.

Тим часом особисте життя генерала часто залишається поза кадром, адже сім'я живе скромно. Залужний понад 20 років щасливо одружений з Оленою — до війни фінансисткою "Укргазбанку". Дружину генерал вважає своєю найближчою людиною і справжньою половинкою. У подружжя є дві доньки.

Оборона Києва, контрнаступ на Харківщині, звільнення Херсона

У той час, коли всі із подивом спостерігали, як Україна бореться із набагато сильнішим ворогом, зокрема боронить свою столицю, Залужний сказав: "Київ вистоїть!" Та відмовився підривати мости через Дніпро в Києві, що також відіграло важливу роль у довірі суспільства та зрештою в самій обороні.

Я звертаюся до командирів — бережіть особовий склад! Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя — наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу, — сказав у березні 2022 року у своєму зверненні генерал.

Перемогу в битві за Київ, а також оборону півночі України та Харкова вважають тими подіями, які стали відправною точкою усіх подальших успіхів, зокрема й того, що завдяки злагодженим діям ЗСУ вдалося прогнати окупантів із Київщини, Чернігівщини та Сумщини вже до кінця квітня 2022 року.

Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення і кмітлива тактика ведення бою на ранніх етапах війни допомогли країні відбити російський натиск, — переконано заявляли Times у своєму матеріалі, який присвятили Залужному. Поширити

Згодом лише підігрів суспільну віру та повагу закордонних партнерів контрнаступ на Харківщині, коли українським військовим вдалося вигнати росіян з області. Тоді ЗСУ скористалися моментом і здійснили блискавичний контрнаступ, який змусив росіян поспіхом тікати, залишаючи військову техніку і навіть особисті речі.

Зеленський зустрівся з Залужним

Президент Україні Володимир Зеленський 8 лютого зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним

Про це написали у телеграмі Володимир Зеленський і Валерій Залужний.

Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Поширити

Пізніше стало відомо, що Зеленський звільнив з посади головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного і призначив на неї генерал-полковника Олександра Сирського, який керував Сухопутними силами ЗСУ.