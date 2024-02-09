Залужному та Буданову присвоїли звання Героїв України

9 лютого офіційно стало відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Залужний та Буданов отримали звання Героїв України

Про це йдеться в 57 та 61 указах глави держави на сайті Офісу президента.

За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу. Володимир Зеленський Президент України

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Аналогічне звання отримав шеф української розвідки Кирило Буданов.

...За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту". Поширити

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Відставка Залужного. Що важливо знати

Увечері 8 лютого офіційно стало відомо, що президент України звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Попри це, український лідер заявив, що запропонував генералу залишитися в його команді.

Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України, — написав Зеленський. Поширити

Цього ж дня глава держави призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

За словами радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, однією з причин звільнення Валерія Залужного є необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.