Залужному та Буданову присвоїли звання Героїв України

9 лютого офіційно стало відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання “Герой України” ексголовнокомандувачу Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.
Залужний та Буданов отримали звання Героїв України
Про це йдеться в 57 та 61 указах глави держави на сайті Офісу президента.
Аналогічне звання отримав шеф української розвідки Кирило Буданов.
Відставка Залужного. Що важливо знати
Увечері 8 лютого офіційно стало відомо, що президент України звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Попри це, український лідер заявив, що запропонував генералу залишитися в його команді.
Цього ж дня глава держави призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
За словами радника керівника ОПУ Михайла Подоляка, однією з причин звільнення Валерія Залужного є необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
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