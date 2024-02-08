Президент Владимир Зеленский озвучил собственные ожидания от нового главка ВСУ Александра Сырского, который на этом посту заменил генерала Валерия Залужного.

Какие задачи Зеленский ставит перед Сырским в должности главкома ВСУ

Глава государства отметил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в первую очередь должен предоставить детальный план военных действий в 2024 году.

Зеленский отметил, что в плане должна быть учтена реальная ситуация на поле боя в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Он также подчеркнул, что новый главком должен будет обеспечить предоставление каждой бригаде ВСУ на передовой современной западной технике.

Президент обратил внимание на необходимость справедливого распределения западного оружия среди бригад на передовом.

Глава государства также не обошел вниманием Авдеевку на Донетчине, которая остается едва ли не самой горячей точкой фронта.

Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Также президент добавил, что новое военное руководство должно решить вопрос с чрезмерной и неоправданной численностью состава штабов.

Зеленский возлагает на нового главкома ВСУ задачи по созданию и реализации эффективного механизма проведения ротации.

Президент считает, что за основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система.

Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты первой линии. В структуре Вооруженных сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий, считает Зеленский. Поделиться

Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

В СМИ и на западе Александра Сырского, недавно руководившего Сухопутными силами ВСУ, называют лицом украинского контрнаступления.

Александр Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области Российского СССР.

Первое военное образование получил в Московском общевойсковом командном училище.

Затем учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень). Окончил учебные заведения с отличием.

в 1986 году начал службу командиром мотострелкового взвода;

с 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве;

в начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь;

2009 – получил звание генерал-майора;

2013 – занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического союза.

2016 – возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, получил звание генерал-лейтенанта

2017 – стал командующим АТО, которую позже сменила ООС.

2019 – назначен командующим Объединенными силами на территории проведения военной операции на востоке Украины.

с 5 августа 2019 г. – Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

2020 – получил звание генерал-полковника.

С начала оружейной агрессии РФ против Украины в 2014 году Сырский стал руководителем штаба Антитеррористической операции.

Участвовал в боях под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново.

Также принимал участие в выводе украинских военных из окружения в Дебальцево.

В тот момент командовал около 4,5 тыс. военных, которым противостояли почти 20 тыс. российских военных преступников.

Сложившаяся Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из города в феврале 2015 года.

За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший оперативные действия украинских военных формирований в Донецкой и Луганской областях.

В 2017 году Сырский стал командиром всей АТО, которую впоследствии сменили на Операцию объединенных сил.

С первых дней полномасштабной агрессии РФ Александр Сырский возглавил оборону Киева. Он считает, что защитить столицу удалось благодаря тщательной планировке.

За успешную оборону Киева Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 отмечен званием Героя Украины.

В дальнейшем Сырский стал командующим Восточной группировкой войск ОСУВ "Хортица", которое отвечает за участок фронта на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Лисичанском, Кураховском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.

Александр Сырский спланировал контрнаступательную операцию на Харьковщине осенью 2022 года. Враг готовился к обороне на Херсонском направлении, поэтому действия ВСУ на территориях Харьковской области были для него неожиданностью.