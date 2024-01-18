Армия РФ увеличивает количество атак в районе Синьковки в Харьковской области — Сырский

По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, преступная армия РФ не оставляет попыток захватить Синьковку вблизи Купянска на Харьковщине.
Что известно о ситуации в районе Купянска
Сырский подчеркнул, что ключевые силы преступная армия РФ сосредоточила на захвате Синьковки вблизи Купянска.
Он отметил, что ситуация в районе Купянска остается очень напряженной.
Враг не прекращает попытки штурмов в этом районе и активно применяет артиллерию.
Командующий заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.
В то же время он уверяет, что украинские защитники держат оборону и уничтожают врага, несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении.
Что известно о ситуации на северной границе
По информации командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, накопление сил врага на северной границе не замечено.
Он добавил, что военные учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.
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