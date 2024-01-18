Армия РФ увеличивает количество атак в районе Синьковки в Харьковской области — Сырский

По словам командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, преступная армия РФ не оставляет попыток захватить Синьковку вблизи Купянска на Харьковщине.

Что известно о ситуации в районе Купянска

Сырский подчеркнул, что ключевые силы преступная армия РФ сосредоточила на захвате Синьковки вблизи Купянска.

Он отметил, что ситуация в районе Купянска остается очень напряженной.

Враг не прекращает попытки штурмов в этом районе и активно применяет артиллерию.

Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки, – подчеркивает командующий ВСУ. Поделиться

Командующий заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.

Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения, отмечает Сырский. Поделиться

В то же время он уверяет, что украинские защитники держат оборону и уничтожают врага, несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении.

Что известно о ситуации на северной границе

По информации командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, накопление сил врага на северной границе не замечено.

По состоянию на сегодняшний день ситуация на северной границе стабильная. Накопления сил противника не замечаются. Военное командование и военнослужащие круглосуточно работают над улучшением своих навыков, чтобы остановить враждебные намерения. В частности, в Северной операционной зоне идет подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов, – подчеркивает Наев. Поделиться

Он добавил, что военные учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.