Залужный посетил подразделения в районе Купянска — результаты поездки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на протяжении нескольких дней посещал подразделения в полосе ответственности ОСУВ "Хортица", что в районе Купянска.
Залужный посетил подразделения в районе Купянска
По его словам, во время поездки была проведена продуктивная работа с командирами бригад, которые выполняют задания на Купянском направлении.
Он подчеркнул, что военные стойко держат оборону в сверхсложных условиях и поблагодарил каждую бригаду, всех, кто в бою за Украину.
Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска
Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.
Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.
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