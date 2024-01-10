Залужный посетил подразделения в районе Купянска — результаты поездки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на протяжении нескольких дней посещал подразделения в полосе ответственности ОСУВ "Хортица", что в районе Купянска.

Залужный посетил подразделения в районе Купянска

Линия фронта остается активной. оккупанты пытаются наступать по всем направлениям. Несмотря на давление, наши воины отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике, - отметил генерал. Поделиться

По его словам, во время поездки была проведена продуктивная работа с командирами бригад, которые выполняют задания на Купянском направлении.

Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений, добавил Валерий Залужный. Поделиться

Он подчеркнул, что военные стойко держат оборону в сверхсложных условиях и поблагодарил каждую бригаду, всех, кто в бою за Украину.

Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска

Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.

Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.