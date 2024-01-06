Что происходит в районе Купянска — объяснение ВСУ

Преступная армия РФ с октября прошлого года совершенно безуспешно пытается совершать наступление в районе Купянска на Харьковщине.

Что известно о ситуации в районе Купянска

По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, информация от аналитиков из Института изучения войны (ISW) об ограничении успехов российских оккупантов в районе Купянска не совсем верно, ведь военные преступники армии РФ с октября предпринимают попытки наступления на этом направлении, однако безуспешно.

На самом деле ситуация там несколько иная. Противник на Купянском направлении пытается штурмовать с октября. Каких-либо успехов на этом направлении у российских окупантов нет. Там проходят ежедневные штурмы, - отмечает Фитьо. Поделиться

Спикер Сухопутных сил подчеркнул, что военные преступники армии РФ пытаются взять под контроль Синьковку в районе Купянска, и только за прошедшие сутки украинскими военными были отбиты 7 вражеских атак в этом районе.

По сравнению с предварительными данными активность несколько снизилась. наблюдаем за врагом, но каких-то успехов на Купянском направлении вблизи Синьковки нет, так что харьковчане могут быть спокойными. Каких-либо скоплений войск мы не наблюдаем, - подчеркнул Фитьо. Поделиться

Что известно о действиях врага на Купянском направлении

Он также добавил, что командование оккупационной армии РФ пытается усиливать отдельные подразделения, в частности штурмовые.

Раньше они делали ставку на пехоте, а в последнее время увеличили использование техники. На прошлой неделе штурм происходил вблизи Синьковки и там уничтожили 2 танка, 3 БМП, сразу 30 россиян и десять были ранены, - отметил представитель Сухопутных сил. Поделиться

Однако Фитьо подчеркнул, что такие штурмы в последнее время проходят постоянно и технику россияне также активно привлекают.

Спикер добавил, что из-за высоких потерь российские военные преступники регулярно проводят перегруппировку.