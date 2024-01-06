Что происходит в районе Купянска — объяснение ВСУ

Преступная армия РФ с октября прошлого года совершенно безуспешно пытается совершать наступление в районе Купянска на Харьковщине.
Что известно о ситуации в районе Купянска
По словам руководителя прессслужбы командования Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, информация от аналитиков из Института изучения войны (ISW) об ограничении успехов российских оккупантов в районе Купянска не совсем верно, ведь военные преступники армии РФ с октября предпринимают попытки наступления на этом направлении, однако безуспешно.
Спикер Сухопутных сил подчеркнул, что военные преступники армии РФ пытаются взять под контроль Синьковку в районе Купянска, и только за прошедшие сутки украинскими военными были отбиты 7 вражеских атак в этом районе.
Что известно о действиях врага на Купянском направлении
Он также добавил, что командование оккупационной армии РФ пытается усиливать отдельные подразделения, в частности штурмовые.
Однако Фитьо подчеркнул, что такие штурмы в последнее время проходят постоянно и технику россияне также активно привлекают.
Спикер добавил, что из-за высоких потерь российские военные преступники регулярно проводят перегруппировку.
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