Що відбувається в районі Куп'янська — пояснення ЗСУ

Злочинна армія РФ з жовтня минулого року абсолютно безуспішно пробує здійснювати наступ в районі Куп'янська на Харківщині.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За словами керівника пресслужби командування Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, інформація від аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) про обмеженні успіхи російських окупантів в районі Куп’янська не зовсім вірно, адже військові злочинці армії РФ з жовтня здійснюють спроби наступу на цьому напрямку, однак безуспішно.
Речник Сухопутних сил підкреслив, що військові злочинці армії РФ намагаються взяти під контроль Синьківку в районі Куп’янська, і тільки протягом минулої доби українськими військовими було відбито 7 ворожих атак у цьому районі.
Що відомо про дії ворога на Куп’янському напрямку
Він також додав, що командування окупаційної армії РФ намагається посилювати окремі підрозділи, зокрема, штурмові.
Проте Фітьо наголосив, що такі штурми останнім часом відбуваються постійно і техніку росіяни також активно залучають.
Речник додав, що через високі втрати російські військові злочинці регулярно проводять перегрупування.
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