Залужний відвідав підрозділи в районі Куп'янська — результати поїздки

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний упродовж кількох днів відвідував підрозділи у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця”, що в районі Куп’янська.

Залужний відвідав підрозділи в районі Куп'янська

Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці, — зазначив генерал. Поширити

За його словами під час поїздки було проведено продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.

Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів, — додав Валерій Залужний. Поширити

Він наголосив, що військові стійко тримають оборону у надскладних умовах і подякував кожній бригаді, усім, хто в бою за Україну.

Що відомо про візит високопосадовців Генштабу та Міноборони на позиції ЗСУ в районі Куп’янська

Зазначається, що разом із Залужним та Умєровим на позиції ЗСУ в районі Куп’янська також прибув начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

За словами Сирського, в районі Куп’янська українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.

Представники вищого керівництва Генштабу ЗСУ та Міноборони також підкреслили відсутність будь-яких успіхів у злочинної армії РФ в районі Куп’янська.