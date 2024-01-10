Залужний відвідав підрозділи в районі Куп'янська — результати поїздки

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний упродовж кількох днів відвідував підрозділи у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця”, що в районі Куп’янська.
Залужний відвідав підрозділи в районі Куп'янська
За його словами під час поїздки було проведено продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.
Він наголосив, що військові стійко тримають оборону у надскладних умовах і подякував кожній бригаді, усім, хто в бою за Україну.
Що відомо про візит високопосадовців Генштабу та Міноборони на позиції ЗСУ в районі Куп’янська
Зазначається, що разом із Залужним та Умєровим на позиції ЗСУ в районі Куп’янська також прибув начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Шаптала.
За словами Сирського, в районі Куп’янська українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.
Представники вищого керівництва Генштабу ЗСУ та Міноборони також підкреслили відсутність будь-яких успіхів у злочинної армії РФ в районі Куп’янська.
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