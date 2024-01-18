Армія РФ збільшує кількість атак в районі Синьківки на Харківщині — Сирський

За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, злочинна армія РФ не полишає спроб захопити Синьківку поблизу Куп'янська на Харківщині.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
Сирський підкреслив, що ключові сили злочинна армія РФ зосередила на захопленні Синьківки поблизу Куп’янська.
Він зазначив, що ситуація в районі Куп’янська залишається дуже напруженою.
Ворог не припиняє спроб штурмів у цьому районі та активно застосовує артилерію.
Командувач заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.
Водночас, він запевняє, що українські захисники тримають оборону та нищать ворога попри складну обстановку на Куп’янському напрямку.
Що відомо про ситуацію на північному кордоні
За інформацією командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено.
Він також додав, що військові вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляли вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв.
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