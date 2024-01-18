Армія РФ збільшує кількість атак в районі Синьківки на Харківщині — Сирський

За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського, злочинна армія РФ не полишає спроб захопити Синьківку поблизу Куп'янська на Харківщині.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

Сирський підкреслив, що ключові сили злочинна армія РФ зосередила на захопленні Синьківки поблизу Куп’янська.

Він зазначив, що ситуація в районі Куп’янська залишається дуже напруженою.

Ворог не припиняє спроб штурмів у цьому районі та активно застосовує артилерію.

Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки, - підкреслює командувач ЗСУ. Поширити

Командувач заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.

Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження, - зазначає Сирський. Поширити

Водночас, він запевняє, що українські захисники тримають оборону та нищать ворога попри складну обстановку на Куп’янському напрямку.

Що відомо про ситуацію на північному кордоні

За інформацією командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено.

Станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна. Накопичення сил ворога не помічаються. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри. Зокрема, у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів, - підкреслює Наєв. Поширити

Він також додав, що військові вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляли вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв.