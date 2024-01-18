Війська РФ атакували багатоповерхівку в Куп'янську. Є загибла та поранені

18 січня російські війська завдали удару по Куп'янську Харківської області. Загинула жінка, є поранені.

Атака РФ на Куп'янськ 18 січня

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що російські війська влучили у багатоквартирний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки.

Про життя Куп'янська після окупації дивіться в репортажі online.ua.

Ситуація на Харківщині станом на 18 січня

За даними ОВА, за минулу добу артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Гатище, Плетенівка Чугуївського району; Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Федорівка, Вовчанськ Чугуївського району; Табаївка, Піщане Куп'янського району;

Близько 22:30 17 січня окупанти завдали два удари по місту Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу.

Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травм зазнали 63-річний чоловік та 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці. Поширити

Також близько 15:00 ворог завдав удару по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Загинула 62-річна жінка. Поранено двох дітей.