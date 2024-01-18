Войска РФ атаковали многоэтажку в Купянске. Есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали многоэтажку в Купянске. Есть погибшая и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
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18 января российские войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. Погибла женщина, есть раненые.

Атака РФ на Купянск 18 января

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом.

В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранены получили 57-летний и 61-летний мужчины.

О жизни Купянска после оккупации смотрите в репортаже online.ua.

Ситуация в Харьковской области по состоянию на 18 января

По данным ОВА, за минувшие сутки артиллерийские и минометные удары РФ получили более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окип Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Гатище, Плетеневка Чугуевского района; Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары врага потерпели Федоровка, Волчанск Чугуевского района; Табаевка, Песчаное Купянского района;

Около 22:30 17 января оккупанты нанесли два удара по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения.

В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, работавшая оператором котельной. Травмы получили 63-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих госпитализировали, состояние среднее. Еще одной 82-летней пострадавшей помощь была оказана на месте.

Также около 15:00 враг нанес удар по селу Малый Бурлук Купянского района. Погибла 62-летняя женщина. Ранены двое детей.

10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности, ребенка доставили в больницу, состояние тяжелое. 13-летняя девочка получила обломочное ранение, пострадавшую также доставили в больницу.

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