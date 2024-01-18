Войска РФ атаковали многоэтажку в Купянске. Есть погибшая и раненые

18 января российские войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. Погибла женщина, есть раненые.
Атака РФ на Купянск 18 января
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что российские войска попали в многоквартирный жилой дом.
В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранены получили 57-летний и 61-летний мужчины.
О жизни Купянска после оккупации смотрите в репортаже online.ua.
Ситуация в Харьковской области по состоянию на 18 января
По данным ОВА, за минувшие сутки артиллерийские и минометные удары РФ получили более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окип Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Гатище, Плетеневка Чугуевского района; Синьковка, Ивановка, Берестово Купянского района.
Авиационные удары врага потерпели Федоровка, Волчанск Чугуевского района; Табаевка, Песчаное Купянского района;
Около 22:30 17 января оккупанты нанесли два удара по городу Чугуев. Вражеский боеприпас попал в здание учебного заведения.
Также около 15:00 враг нанес удар по селу Малый Бурлук Купянского района. Погибла 62-летняя женщина. Ранены двое детей.
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