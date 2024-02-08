Сырский на Бахмутском направлении

В Сухопутных войсках сообщили, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра и предпринимают локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии.

Также враг широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

Ситуация напряжена, требует постоянного контроля над обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах.

Командующий Сырский заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

Он обсудил с командирами частей и подразделений вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.

По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, о сосредоточении основных усилий на угрожающих направлениях и применении маневра огненными средствами, — сообщили в Сухопутных войсках. Поделиться

Сырский обратил внимание командиров на ключевой приоритет – сохранение жизни украинских военных и минимизация потерь.

Обстановка на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ в возведении за утро 8 февраля сообщил, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Всего за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

На вечер 7 февраля на Бахмутском направлении Силами обороны было отбито 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем находились около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.