Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав українські війська, які перебувають на Бахмутському напрямку.

Сирський на Бахмутському напрямку

У Сухопутних військах повідомили, що російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру та вдаються до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії.

Також ворог широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях.

Командувач Сирський заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українських військ.

Він обговорив з командирами частин та підрозділів імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами, — повідомили у Сухопутних військах. Поширити

Сирський звернув увагу командирів на ключовий пріоритет — збереження життя українських військових та мінімізація втрат.

Обстановка на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ у зведенні за ранок 8 лютого повідомив, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Станом на вечір 7 лютого на Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем перебували близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.