Ситуація напружена. Сирський відвідав Бахмутський напрямок
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація напружена. Сирський відвідав Бахмутський напрямок

Сухопутні війська ЗС України
Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав українські війська, які перебувають на Бахмутському напрямку.

Сирський на Бахмутському напрямку

У Сухопутних військах повідомили, що російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі Часового Яру та вдаються до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії.

Також ворог широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях.

Командувач Сирський заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей українських військ.

Він обговорив з командирами частин та підрозділів імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Олександр Сирський прийняв низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами, — повідомили у Сухопутних військах.

Сирський звернув увагу командирів на ключовий пріоритет — збереження життя українських військових та мінімізація втрат.

Обстановка на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ у зведенні за ранок 8 лютого повідомив, що за минулу добу на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Загалом протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Станом на вечір 7 лютого на Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем перебували близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ЗСУ під Бахмутом обіцяють воювати до перемоги — Reuters
Артилерія ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ розкрили подробиці щодо ситуації в районі Бахмута
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ дронами знищили артилерію армії РФ під Бахмутом
військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?