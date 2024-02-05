За словами керівника пресслужби Східного угруповання Сил оборони Іллі Євлаша, російські окупанти продовжують вдаватись до тактики так званих “м'ясних штурмів” в районі Бахмута на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
Євлаш зазначив, що російські окупанти намагаються проводити локальні штурми і проводять так звані “м’ясні штурми” під прикриттям артилерії невеликими піхотними групами.
За його словами, протягом цього тижня порівняно із минулим ситуація в районі Куп’янська, Лимана та Бахмута не зазнала суттєвих змін.
Оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ та наслідки атак по позиціях ЗСУ
Євлаш додав, що протягом минулої доби ворог завдав 71 удар за допомогою дронів-камікадзе по позиціях українських військових в районі Бахмута та здійснив 406 обстрілів з танків, артилерії, ПТРК, стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів.
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що протягом доби українські військові в районі Бахмута ліквідували 92 російських окупантів, 58 одиниць ворожого озброєння та техніки переважно міномети різних калібрів, АГС, РЕБи, а також ще 44 БПЛА.
При цьому Євлаш зазначив, що поки українські військові не спостерігають ознак підготовки російських окупантів до наступу.
За його словами, найбільше наразі на ситуацію на полі бою впливає наявність БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-