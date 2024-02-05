За словами керівника пресслужби Східного угруповання Сил оборони Іллі Євлаша, російські окупанти продовжують вдаватись до тактики так званих “м'ясних штурмів” в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

Євлаш зазначив, що російські окупанти намагаються проводити локальні штурми і проводять так звані “м’ясні штурми” під прикриттям артилерії невеликими піхотними групами.

За його словами, протягом цього тижня порівняно із минулим ситуація в районі Куп’янська, Лимана та Бахмута не зазнала суттєвих змін.

Оперативна обстановка залишається напруженою, проте контролюється нашим командуванням та керівництвом підрозділів, які виконують завдання на напрямках.

Що стосується Бахмутського напрямку, ворог там намагається переходити до локальних штурмів. Безуспішних штурмів. Зараз дуже складна погода, що ускладнює переміщення і техніки, і піхоти. Все залишається так, як і було – малі піхотні групи під прикриттям спочатку артилерії, а потім вже FPV-дронів виходять на так звані "м'ясні штурми", які вражаються нашими піхотинцями, нашою артилерією, нашими операторами безпілотників та операторами дронів-камікадзе, - зазначає речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ та наслідки атак по позиціях ЗСУ

Євлаш додав, що протягом минулої доби ворог завдав 71 удар за допомогою дронів-камікадзе по позиціях українських військових в районі Бахмута та здійснив 406 обстрілів з танків, артилерії, ПТРК, стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів.

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що протягом доби українські військові в районі Бахмута ліквідували 92 російських окупантів, 58 одиниць ворожого озброєння та техніки переважно міномети різних калібрів, АГС, РЕБи, а також ще 44 БПЛА.

При цьому Євлаш зазначив, що поки українські військові не спостерігають ознак підготовки російських окупантів до наступу.

Проте, так, на деяких ділянках фронту він перекидає свої підрозділи, знімає їх з менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати свої резерви для майбутньої участі у бойових діях. Можу сказати, що у зв’язку з великими втратами ворог, якщо раніше витрачав на підготовку своїх піхотинців 3-4 місяці, то зараз цей час скоротився удвічі, - підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За його словами, найбільше наразі на ситуацію на полі бою впливає наявність БпЛА.