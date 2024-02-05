По словам руководителя прессслужбы Восточной группировки Сил обороны Ильи Евлаша, российские оккупанты продолжают прибегать к тактике так называемых "мясных штурмов" в районе Бахмута на Донетчине.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
Евлаш отметил, что российские оккупанты пытаются проводить локальные штурмы и проводят так называемые "мясные штурмы" под прикрытием артиллерии небольшими пехотными группами.
По его словам, в течение этой недели по сравнению с прошлым ситуация в районе Купянска, Лимана и Бахмута не претерпела существенных изменений.
Оперативная обстановка остается напряженной, однако контролируется нашим командованием и руководством подразделений, выполняющих задачи по направлениям.
Что известно о потерях армии РФ и последствиях атак по позициям ВСУ
Евлаш добавил, что за прошедшие сутки враг нанес 71 удар с помощью дронов-камикадзе по позициям украинских военных в районе Бахмута и совершил 406 обстрелов из танков, артиллерии, ПТРК, стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов.
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что в течение суток украинские военные в районе Бахмута ликвидировали 92 российских окупантов, 58 единиц вражеского вооружения и техники преимущественно минометы разных калибров, АГС, РЭБы, а также еще 44 БПЛА.
При этом Евлаш отметил, что пока украинские военные не наблюдают признаков подготовки российских окупантов к наступлению.
По его словам, больше всего на ситуацию на поле боя влияет наличие БпЛА.
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