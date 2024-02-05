По словам руководителя прессслужбы Восточной группировки Сил обороны Ильи Евлаша, российские оккупанты продолжают прибегать к тактике так называемых "мясных штурмов" в районе Бахмута на Донетчине.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

Евлаш отметил, что российские оккупанты пытаются проводить локальные штурмы и проводят так называемые "мясные штурмы" под прикрытием артиллерии небольшими пехотными группами.

По его словам, в течение этой недели по сравнению с прошлым ситуация в районе Купянска, Лимана и Бахмута не претерпела существенных изменений.

Оперативная обстановка остается напряженной, однако контролируется нашим командованием и руководством подразделений, выполняющих задачи по направлениям.

Что касается Бахмутского направления, враг там пытается переходить к локальным штурмам. Безуспешных штурмов. Сейчас очень сложная погода, что затрудняет перемещение и техники и пехоты. Все остается так, как и было – малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, а потом уже FPV-дронов выходят на так называемые "мясные штурмы", которые поражаются нашими пехотинцами, нашей артиллерией, нашими операторами беспилотников и операторами дронов-камикадзе. - отмечает спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Что известно о потерях армии РФ и последствиях атак по позициям ВСУ

Евлаш добавил, что за прошедшие сутки враг нанес 71 удар с помощью дронов-камикадзе по позициям украинских военных в районе Бахмута и совершил 406 обстрелов из танков, артиллерии, ПТРК, стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что в течение суток украинские военные в районе Бахмута ликвидировали 92 российских окупантов, 58 единиц вражеского вооружения и техники преимущественно минометы разных калибров, АГС, РЭБы, а также еще 44 БПЛА.

При этом Евлаш отметил, что пока украинские военные не наблюдают признаков подготовки российских окупантов к наступлению.

Однако, на некоторых участках фронта он опрокидывает свои подразделения, снимает их с менее приоритетных участков, продолжает готовить свои резервы для будущего участия в боевых действиях. Могу сказать, что в связи с большими потерями враг, если раньше тратил на подготовку своих пехотинцев 3-4 месяца, то сейчас это время сократилось вдвое, - подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

По его словам, больше всего на ситуацию на поле боя влияет наличие БпЛА.