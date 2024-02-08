Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Бахмута

За інформацією керівника штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", майора Нацгвардії Дениса Нагорного, дрони із кожним днем починають відіграти все більш вагому роль у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.

Є певні результати у цьому напрямку. Наприклад, на північному фланзі Бахмута за місяць дронники Сил оборони знищили цілий артилерійський дивізіон РФ. Успіхи є, але від артилерії відмовлятися не можна, це основний засіб підтримки піхоти, - підкреслив Нагорний. Поширити

Він зазначив, що наразі на передовій вже відчувається серйозний дефіцит боєприпасів, яких поки вистачає для задач оборони, оскільки робота артилерії поєднується спільними діями з ротами ударних БпЛА, однак снарядів недостатньо для відбиття певних позицій та проведення тактичних дій.

Нагорний також додав, що російські військові злочинці концентрують велику кількість сил на окремих ділянках фронту, артилерію, дрони та авіацію, намагаючись таким чином домогтись переваги.

Військовий підкреслив, що це, зокрема, дозволяє ворогу іноді вибивати Сили оборони з позицій.

Основний сенс у тому, щоб знищити піхоту противника до того, як вона наблизиться до переднього краю. Але війна перейшла у стадію, коли з кожним днем кількість артилерійських пострілів з обох сторін зменшується. ВПК навіть такої великої країни, як РФ, не здатний сьогодні випускати ту кількість снарядів, як раніше. Минулого року було близько 30 тис. пострілів зі сторони РФ. Сьогодні виконується приблизно 3-4 тис. пострілів з нашого боку й до 10 тис. пострілів з боку росіян, в загальному, - пояснює військовий. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами колишнього співробітника СБУ та військового аналітика Івана Ступака, наразі злочинна армія РФ має певне просування в районі Авдіївки, якого окупантам вдалось досягти ціною неймовірних втрат.

Ми бачили повідомлення, що 18% міста вже захоплено Російською Федерацією. Ми чули ще в грудні повідомлення головкома Залужного про те, що на горизонті – два-три місяці й доведеться залишити, скоріш за все, місто. І ми бачимо, як просуваються російські військові з використанням каналізаційних систем, десь підкопів, намагаються виходити в тили та перерізати дорогу, що сполучає наш гарнізон з основними базами, - зазначає Ступак. Поширити

Ступак додав, що штурми Авдіївки не припиняються з жовтня 2023 року. За різними оцінками, Росія "поклала" там біля 13 тис окупантів та кілька сотень танків та бронемашин.