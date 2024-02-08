Українські військові за допомогою безпілотників знищили цілий артилерійський дивізіон злочинної армії РФ в районі Бахмута на Донеччині.
Що відомо про успіхи ЗСУ в районі Бахмута
За інформацією керівника штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", майора Нацгвардії Дениса Нагорного, дрони із кожним днем починають відіграти все більш вагому роль у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.
Він зазначив, що наразі на передовій вже відчувається серйозний дефіцит боєприпасів, яких поки вистачає для задач оборони, оскільки робота артилерії поєднується спільними діями з ротами ударних БпЛА, однак снарядів недостатньо для відбиття певних позицій та проведення тактичних дій.
Нагорний також додав, що російські військові злочинці концентрують велику кількість сил на окремих ділянках фронту, артилерію, дрони та авіацію, намагаючись таким чином домогтись переваги.
Військовий підкреслив, що це, зокрема, дозволяє ворогу іноді вибивати Сили оборони з позицій.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами колишнього співробітника СБУ та військового аналітика Івана Ступака, наразі злочинна армія РФ має певне просування в районі Авдіївки, якого окупантам вдалось досягти ціною неймовірних втрат.
Ступак додав, що штурми Авдіївки не припиняються з жовтня 2023 року. За різними оцінками, Росія "поклала" там біля 13 тис окупантів та кілька сотень танків та бронемашин.
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