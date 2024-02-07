Є стратегічні задуми. Ігнат про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Є стратегічні задуми. Ігнат про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ

Дрон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Сили безпілотних систем при ЗСУ виконуватимуть певні стратегічні задуми, а також будуть корисними не лише для військових.

Ігнат прокоментував створення Сил безпілотних систем

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" прокоментував створення в Україні Сил безпілотних систем.

Певно, є певні стратегічні задуми щодо цього питання — я зараз не можу сказати з цього приводу... Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться, — сказав Ігнат.

Речник навів у якості прикладу Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

Тому безпілотники, безумовно, будуть корисні усім, — додав речник.

Також він наголосив на забезпеченні дронами.

Дронів багато не буває, будь-яка допомога партнерів з ними була б зовсім не зайвою для Сил оборони. Як і допомога із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їх треба якомога більше, — сказав Ігнат.

Створення Сил безпілотних систем

6 лютого Зеленський видав указ, яким доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.

У відеозверненні президент розповів, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі — це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це також дрони, — розповів президент.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ випробували ударний дрон Shoolika з нічним баченням
Михайло Федоров
Shoolika mk6
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ з'являться Сили безпілотних систем — Зеленський
Володимир Зеленський
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна починає серійне виробництво дронів типу "Ланцета"
Ланцет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?