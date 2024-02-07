Сили безпілотних систем при ЗСУ виконуватимуть певні стратегічні задуми, а також будуть корисними не лише для військових.

Ігнат прокоментував створення Сил безпілотних систем

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" прокоментував створення в Україні Сил безпілотних систем.

Певно, є певні стратегічні задуми щодо цього питання — я зараз не можу сказати з цього приводу... Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться, — сказав Ігнат. Поширити

Речник навів у якості прикладу Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

Тому безпілотники, безумовно, будуть корисні усім, — додав речник. Поширити

Також він наголосив на забезпеченні дронами.

Дронів багато не буває, будь-яка допомога партнерів з ними була б зовсім не зайвою для Сил оборони. Як і допомога із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їх треба якомога більше, — сказав Ігнат. Поширити

Створення Сил безпілотних систем

6 лютого Зеленський видав указ, яким доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.

У відеозверненні президент розповів, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.