Сили безпілотних систем при ЗСУ виконуватимуть певні стратегічні задуми, а також будуть корисними не лише для військових.
Ігнат прокоментував створення Сил безпілотних систем
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" прокоментував створення в Україні Сил безпілотних систем.
Речник навів у якості прикладу Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.
Також він наголосив на забезпеченні дронами.
Створення Сил безпілотних систем
6 лютого Зеленський видав указ, яким доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.
У відеозверненні президент розповів, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-