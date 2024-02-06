У ЗСУ з'являться Сили безпілотних систем — Зеленський

Кабмін України та Генеральний штаб ЗСУ на завдання Президента України Володимира Зеленського опрацьовують питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Після цього відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
В Україні створюють новий рід військ
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структури.
Про це йдеться в указі Президента України та його відеозверненні у Facebook.
Як пояснюється, створення Сил безпілотних систем необхідне для нарощування спроможностей Збройних сил України.
Пізніше Зеленський у відеозверненні розповів, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.
За його словами, наразі перелік завдань для створення нових Сил чіткий:
спеціальні штатні посади під роботу з дронами;
спеціальні підрозділи та їх ефективне тренування;
систематизація досвіду та постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.
Президент заявив, що це є спільним завданням як для армії, так і для Міноборони та уряду.
Наразі в Україні вже є Центральне управління безпілотних систем. Воно було створене для контролю застосування безпілотних та роботизованих повітряних, наземних та морських систем. А також для контролю за станом готовності військових частин ЗСУ які застосовують безпілотні системи, до виконання ними завдань за призначенням, стратегічного планування та координації застосування.
Мільйон FPV-дронів для ЗСУ
Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників.
Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.
Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.
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