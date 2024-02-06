У ЗСУ з'являться Сили безпілотних систем — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ з'являться Сили безпілотних систем — Зеленський

Володимир Зеленський
Дрон

Кабмін України та Генеральний штаб ЗСУ на завдання Президента України Володимира Зеленського опрацьовують питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Після цього відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

В Україні створюють новий рід військ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структури.

Про це йдеться в указі Президента України та його відеозверненні у Facebook.

Як пояснюється, створення Сил безпілотних систем необхідне для нарощування спроможностей Збройних сил України.

Кабміну України із залученням Генерального штабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд РНБО України, – сказано в указі № 51/2024.

Пізніше Зеленський у відеозверненні розповів, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони.

В.Зеленський

В.Зеленський

Президент України

За його словами, наразі перелік завдань для створення нових Сил чіткий:

  • спеціальні штатні посади під роботу з дронами;

  • спеціальні підрозділи та їх ефективне тренування;

  • систематизація досвіду та постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Президент заявив, що це є спільним завданням як для армії, так і для Міноборони та уряду.

Наразі в Україні вже є Центральне управління безпілотних систем. Воно було створене для контролю застосування безпілотних та роботизованих повітряних, наземних та морських систем. А також для контролю за станом готовності військових частин ЗСУ які застосовують безпілотні системи, до виконання ними завдань за призначенням, стратегічного планування та координації застосування.

Мільйон FPV-дронів для ЗСУ

Ще у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників.

Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Нещодавно повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

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