В ВСУ появятся Силы беспилотных систем — Зеленский

Кабмин Украины и Генеральный штаб ВСУ по заданию Президента Украины Владимира Зеленского прорабатывают вопросы создания в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Затем соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В Украине создают новый род войск
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру.
Об этом говорится в указе Президента Украины и его видеообращении в Facebook.
Как поясняется, создание сил беспилотных систем необходимо для наращивания способностей Вооруженных сил Украины.
Позже Зеленский в видеообращении рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.
По его словам, в настоящее время перечень задач по созданию новых Сил четкий:
специальные штатные должности под работу с дронами;
специальные подразделения и их эффективная тренировка;
систематизация опыта и постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в этой сфере.
Президент заявил, что это общая задача как для армии, так и для Минобороны и правительства.
В Украине уже есть Центральное управление беспилотных систем. Она была создана для контроля применения беспилотных и роботизированных воздушных, наземных и морских систем. А также для контроля за состоянием готовности воинских частей ВСУ, применяющих беспилотные системы, к выполнению ими задач по назначению, стратегическому планированию и координации применения.
Миллион FPV-дронов для ВСУ
Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников.
Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.
Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в текущем году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.
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