В ВСУ появятся Силы беспилотных систем — Зеленский

Кабмин Украины и Генеральный штаб ВСУ по заданию Президента Украины Владимира Зеленского прорабатывают вопросы создания в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода войск. Затем соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине создают новый род войск

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуру.

Об этом говорится в указе Президента Украины и его видеообращении в Facebook.

Как поясняется, создание сил беспилотных систем необходимо для наращивания способностей Вооруженных сил Украины.

Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба ВСУ проработать вопрос создания в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение СНБО Украины, – сказано в указе № 51/2024 . Поделиться

Позже Зеленский в видеообращении рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.

Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны. В.Зеленский Президент Украины

По его словам, в настоящее время перечень задач по созданию новых Сил четкий:

специальные штатные должности под работу с дронами;

специальные подразделения и их эффективная тренировка;

систематизация опыта и постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в этой сфере.

Президент заявил, что это общая задача как для армии, так и для Минобороны и правительства.

В Украине уже есть Центральное управление беспилотных систем. Она была создана для контроля применения беспилотных и роботизированных воздушных, наземных и морских систем. А также для контроля за состоянием готовности воинских частей ВСУ, применяющих беспилотные системы, к выполнению ими задач по назначению, стратегическому планированию и координации применения.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников.

Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Недавно сообщалось, что Агентство оборонных закупок Министерства обороны в текущем году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.