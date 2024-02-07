Україна починає серійне виробництво дронів типу "Ланцета"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна починає серійне виробництво дронів типу "Ланцета"

Ланцет
Джерело:  Forbes

В Україні скоро розпочнеться масове виробництво дронів-камікадзе по типу російський "Ланцетів" з дальністю 40 кілометрів, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

В Україні незабаром розпочнеться серійне виробництво безпілотників по типу "Ланцета"

У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку, — сказав міністр.

Федоров наголосив, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Зараз вже є випадки застосування таких БпЛА захисниками, проте вони поки що одиничні. 

Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках — як палають їхні танки, — сказав Федоров.

"Армія дронів" знищує ворога

Проект "Армія дронів" започаткували влітку 2022 року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

У 2023 році на ці потреби виділили 40 млрд грн з держбюджету, а у 2024 — передбачено 48 млрд грн.

9-16 жовтня "Армією дронів" ліквідовано 428 одиниць техніки противника. Це був абсолютний рекорд.

Абсолютний рекорд від "Армії дронів" — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання, — заявив тоді Федоров.

15-29 січня завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів" було уражено 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів. Крім того, Сили оборони знищили шість САУ, 52 гармати, 19 одиниць радіотехнічного обладнання, 309 опорних пунктів, три РСЗВ російських окупантів.

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