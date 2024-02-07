Україна починає серійне виробництво дронів типу "Ланцета"

В Україні скоро розпочнеться масове виробництво дронів-камікадзе по типу російський "Ланцетів" з дальністю 40 кілометрів, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В Україні незабаром розпочнеться серійне виробництво безпілотників по типу "Ланцета"
Федоров наголосив, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Зараз вже є випадки застосування таких БпЛА захисниками, проте вони поки що одиничні.
"Армія дронів" знищує ворога
Проект "Армія дронів" започаткували влітку 2022 року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.
У 2023 році на ці потреби виділили 40 млрд грн з держбюджету, а у 2024 — передбачено 48 млрд грн.
9-16 жовтня "Армією дронів" ліквідовано 428 одиниць техніки противника. Це був абсолютний рекорд.
15-29 січня завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів" було уражено 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів. Крім того, Сили оборони знищили шість САУ, 52 гармати, 19 одиниць радіотехнічного обладнання, 309 опорних пунктів, три РСЗВ російських окупантів.
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