Дрон атакував Бєлгородську область РФ. Поранено військових

У Росії знову поскаржилися на атаку дрона у Бєлгородській області. Поранення отримали двоє окупантів.

Що відомо про “бавовну” у Бєлгородській області

Як зазначається, дрон скинув вибуховий пристрій у районі села Козинка увечері 3 лютого.

Двоє військовослужбовців поранено при атаці БПЛА в Бєлгородській області, — йдеться у повідомленні.

Місцева влада запевняє, що окрім російських військовослужбовців ніхто не постраждав, нібито серед мирних жителів постраждалих немає.

Що відомо про інші атаки дронів по РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів 30 січня.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 — над Білгородською областю, 3 — над Брянською, по одному — над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Раніше 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа.

З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт".

Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.