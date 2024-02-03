Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді. Після цього там спалахнула пожежа.

Що відомо про атаку СБУ по нафтопереробному заводу у Волгограді

Як зазначають джерела, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету, — повідомляє джерело.

Що важливо розуміти, ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Окрім того, відомо, що потужність НПЗ сягає 14,8 млн. тонн.

Останні 30 років цей завод є 100% дочірньою організацією ПАТ "ЛУКОЙЛ"

Що відомо про інші атаки дронів по РФ

У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів 30 січня.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 — над Білгородською областю, 3 — над Брянською, по одному — над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Раніше 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа.

З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт".

Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.