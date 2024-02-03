СБУ устроила атаку дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде – видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ устроила атаку дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде – видео

СБУ
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. После этого там разгорелся пожар.

Что известно об атаке СБУ по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде

Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, используемую Россией для ведения войны в Украине. Избивая по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета, сообщает источник.

Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.

Последние 30 лет этот завод является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ"

Что известно о других атаках дронов по РФ

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов 30 января.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.

С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе РФ был спецоперацией СБУ
СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге – видео
Атака
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ ЛУКОЙЛ — видео
Пожар на заводе "ЛУКОЙЛ"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.