СБУ устроила атаку дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде – видео

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. После этого там разгорелся пожар.

Что известно об атаке СБУ по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде

Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, используемую Россией для ведения войны в Украине. Избивая по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета, сообщает источник.

Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.

Последние 30 лет этот завод является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ"

Что известно о других атаках дронов по РФ

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов 30 января.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.

С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.