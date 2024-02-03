СБУ устроила атаку дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде – видео

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. После этого там разгорелся пожар.
Что известно об атаке СБУ по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде
Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.
Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.
Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.
Последние 30 лет этот завод является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ"
Что известно о других атаках дронов по РФ
В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов 30 января.
В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.
Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.
С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.
Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".
Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.
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