Ночью 3 февраля в российском Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Пожар на заводе "ЛУКОЙЛ". Что известно

Как утверждают российские пропагандисты, подтвердившие информацию об инциденте, на площади 300 кв.м горят нефтепродукты.

По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

В Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", — сказано в сообщении РосСМИ. Поделиться

Чуть позже появилась информация о том, что на НПЗ упал беспилотник. Об этом пишут не только местные пропагандисты, но и заявляют представители властей региона.

Там дым валит столбом… Упал беспилотник, вызвали сразу военных, медиков и пожарных. Момент падения никто из оперативных работников не видел. Но сообщили, что повреждения там серьезные. Людей не было в момент случившегося, пока без жертв.

Перед пожаром люди слышали громкие звуки.

По словам пропагандистов, в 06:40 открытое горение нефтепродуктов в Волгограде удалось ликвидировать.

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Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что якобы смогли остановить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Очередными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей.

Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.