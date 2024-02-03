Ночью 3 февраля в российском Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Пожар на заводе "ЛУКОЙЛ". Что известно
Как утверждают российские пропагандисты, подтвердившие информацию об инциденте, на площади 300 кв.м горят нефтепродукты.
По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.
Чуть позже появилась информация о том, что на НПЗ упал беспилотник. Об этом пишут не только местные пропагандисты, но и заявляют представители властей региона.
Перед пожаром люди слышали громкие звуки.
По словам пропагандистов, в 06:40 открытое горение нефтепродуктов в Волгограде удалось ликвидировать.
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Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что якобы смогли остановить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Что важно понимать, ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.
Кроме того, известно, что мощность НПЗ составляет 14,8 млн. тонн.
Последние 30 лет этот завод является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ"
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