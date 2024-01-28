В центре Москвы вспыхнул сильный пожар в театре – видео

Что известно о пожаре

В центре Москвы вспыхнул пожар в театре сатиры на Триумфальной площади. Здание было построено в 1911 году, сначала там был цирк.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. РосСМИ пишут, что загорелись деревянные конструкции купола кровли, огонь продолжает распространяться.

На опубликованных в сети кадрах заметно, как из-под купола здания валит дым. На месте инцидента, как отмечают россияне, работают 62 пожарных и 14 единиц техники.

Что известно о пожарах в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Недавно в Санкт-Петербурге сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Несколько дней назад под Челябинском вспыхнул мощный пожар на мебельной фабрике.

Кроме этого, в ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы по выяснению всех обстоятельств происшествия. Поделиться

Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации вспышки.

Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Официально власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Российские Telegram-каналы пишут, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник. После чего начался пожар.