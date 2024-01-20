На Брянщине до сих пор не потушили пожар на нефтебазе, раздаются новые взрывы — видео
Категория
Мир
Дата публикации

На Брянщине до сих пор не потушили пожар на нефтебазе, раздаются новые взрывы — видео

нефтебаза в Брянской области
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Источник:  online.ua

В Брянской области РФ начались вторые сутки пожара на нефтебазе в Клинцах, который вспыхнул в результате атаки украинских дронов.

На Брянщине до сих пор пожар, слышны звуки новой "бавовны"

Атака дронов Главного управления разведки Украины на нефтебазу в Брянские области произошла утром 19 января.

По словам местных властей, примерно в 06:40.

Уже 30 часов россиянам не удается обуздать масштабный пожар, хотя к борьбе с огнем привлечены сотни пожарных и десятки единиц техники.

Также сообщается, что утром 20 января дроны снова атаковали Брянщину. Власти РФ утверждают, что их якобы удалось уничтожить. В регионе гремели мощные взрывы.

Что интересно, по словам губернатора Брянщины Александра Богомаза, причиной пожара стало якобы то, что российская ПВО сбила украинский дрон прямо над нефтебазой и тот сбросил взрывчатку.

Кроме того, 19 января также произошла атака дронов на Тамбовский пороховой завод. Это тоже была спецоперация ГУР. В результате вражеский объект был частично разрушен.

Как в ГУР комментируют атаку на нефтебазу в Брянской области

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов 19 января заявил, что пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области является результатом российского вторжения в Украину.

Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, задействованной в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами, то это усложняет логистику оккупантам, это срывает графики обеспечения и дает дополнительные возможности, увеличивает пространство для маневра для наших защитников, — объяснил Андрей Юсов.

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