На Брянщине до сих пор не потушили пожар на нефтебазе, раздаются новые взрывы — видео

В Брянской области РФ начались вторые сутки пожара на нефтебазе в Клинцах, который вспыхнул в результате атаки украинских дронов.

На Брянщине до сих пор пожар, слышны звуки новой "бавовны"

Атака дронов Главного управления разведки Украины на нефтебазу в Брянские области произошла утром 19 января.

По словам местных властей, примерно в 06:40.

Уже 30 часов россиянам не удается обуздать масштабный пожар, хотя к борьбе с огнем привлечены сотни пожарных и десятки единиц техники.

Также сообщается, что утром 20 января дроны снова атаковали Брянщину. Власти РФ утверждают, что их якобы удалось уничтожить. В регионе гремели мощные взрывы.

Что интересно, по словам губернатора Брянщины Александра Богомаза, причиной пожара стало якобы то, что российская ПВО сбила украинский дрон прямо над нефтебазой и тот сбросил взрывчатку.

Кроме того, 19 января также произошла атака дронов на Тамбовский пороховой завод. Это тоже была спецоперация ГУР. В результате вражеский объект был частично разрушен.

Как в ГУР комментируют атаку на нефтебазу в Брянской области

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов 19 января заявил, что пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области является результатом российского вторжения в Украину.