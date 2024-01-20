На Брянщині досі не приборкали пожежу на нафтобазі, лунають нові вибухи — відео

У Брянській області РФ розпочалася друга доба пожежі на нафтобазі у Клинцях, яка спалахнула внаслідок атаки українських дронів.

На Брянщині досі вирує пожежа та прогриміла нова “бавовна”

Атака дронів Головного управління розвідки України на нафтобазу у Брянські області відбулася вранці 19 січня.

За словами місцевої влади, це сталося приблизно о 06:40.

Уже 30 годин поспіль росіянам не вдається приборкати масштабну пожежу, хоча до боротьби з вогнем залучені сотні пожежників та десятки одиниць техніки.

Також повідомляється, що вранці 20 січня дрони знову атакували Брянщину. Влада РФ стверджує, що їх нібито вдалося знищити. У регіоні гриміли потужні вибухи.

Що цікаво, за словами губернатора Брянщини Олександра Богомаза, причиною пожежі стало нібито те, що російська ППО збила український дрон просто над нафтобазою й він скинув вибухівку.

Окрім того, 19 січна також відбулася атака дронів на Тамбовський пороховий завод. Це також була спецоперація ГУР. В результаті ворожий об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

Як у ГУР коментують атаку на нафтобазу у Брянській області

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов 19 січня заявив, пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області є результатом російського вторгнення в Україну.