У центрі Москві спалахнула сильна пожежа в театрі — відео

Що відомо про пожежу

Зазначається, що у центрі Москви спалахнула пожежа у театрі сатири на Тріумфальній площі. Будівля була побудована у 1911 році, спочатку там був цирк.

Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. РосЗМІ пишуть, що загорілися дерев'яні конструкції купола покрівлі, вогонь продовжує поширюватися.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, як з-під купола будівлі валить дим. На місці інциденту, як зазначають росіяни, працюють 62 пожежники та 14 одиниць техніки.

Що відомо про пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі згорів великий склад онлайн-магазину. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Декілька днів тому під Челябінськом спалахнула потужна пожежа на меблевій фабриці.

Окрім цього у ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події. Поширити

Пізніше голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.

Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Офіційно влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Російські Telegram-канали пишуть, що опівночі 25 січня територію "РН-Морський термінал Туапсе" атакував один безпілотник. Після чого почалася пожежа.