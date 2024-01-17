Як повідомляють українські розвідники, на території Росії набирає оберти Рух опору. Результати його роботи уже можна побачити в Саратові, Ярославлі та Дзєржинску, де спалахнули пожежі.

Рух опору знищує ворожі об’єкти на території РФ

За словами команди ГУР, невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ.

Події відбулись у районах міст Саратов (Саратовська область — ред.), Ярославль (Ярославська область — ред.) та Дзєржинск (Нижегородська область — ред.), — йдеться в повідомленні. Поширити

Українська розвідка не повідомляє, коли саме це сталось, проте зазначає, що у результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини країни-агресорки вдалося паралізувати.

Так палатиме і далі, доки кремль продовжує злочинну війну проти України! — попереджає окупантів Головне управління розвідки України.

До слова, вранці 17 січня також стало відомо, що в Росії палає Шахтинський поліефірний завод, який знаходиться в Ростові.

Що цікаво, його запустили у 2023 році. Окупанти інвестували у будівництво 5 мільярдів рублів.

Один з лідерів АТЕШ вперше виступив зі зверненням

Варто зазначити, що 15 січня один із лідерів партизанського руху «АТЕШ» Ельдар виступив з першою офіційною заявою.

За його слова, рух має амбітні цілі і для цього їм потрібно якнайбільше людей.